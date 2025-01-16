Льодовик в Антарктиді омиває тепла вода: якою катастрофою це загрожує

Поки що неясно, чи пов'язане збільшення потоку теплої води із змінами клімату.

Тепла вода із глибин моря може загрожувати цілісності шельфового льодовика Фільхнера-Ронне в Антарктиді, що призведе до величезного підвищення рівня моря.

Про це йдеться в новому дослідженні науковців, повідомляє Live Science.

Дослідження вчених показало, що тепла вода тече до шельфу швидше у тепліші роки. Це може бути пов'язане зі скороченням морського льоду в ці періоди. Якщо це так, то різке скорочення морського льоду може призвести до танення шельфу.

"Якщо тепла вода проникне під шельфовий льодовик, вона розтопить його основу", - зазначила провідна авторка дослідження Надін Стайгер, фізичний океанограф з Університету Сорбонни у Франції.

Влітку тепліша вода надходить на континентальний шельф із відкритого океану і рухається до шельфового льодовика через канал, званий жолобом Фільхнера.

Кейтлін Нотен, фахівець із моделювання океанічного льоду в Британській антарктичній службі, яка не брала участі у дослідженні, заявила, що тепла вода "може бути попереджувальним знаком", але також може бути просто "нормальною мінливістю" у регіоні.

За її словами, температура глибинної води океану довкола Антарктиди становить один градус Цельсія. Тобто, вона не особливо тепла, але тепліша за точку замерзання води, тож легко може розтопити лід.

Кількість теплої води, що протікає через жолоб Фільхнера та інший раніше невідомий жолоб, виявлений у дослідженні, була особливо високою у 2017 та 2018 роках, коли площа морського льоду була низькою. Але автори дослідження мають дані лише за 2017-2021 рік.

І Стайгер, і Нотен наголосили на важливості довгострокових спостережень для кращого розуміння регіону та прогнозування майбутніх змін шельфового льодовика.

Танення такого льодовика у кінцевому підсумку призведе до величезного підвищення рівня моря. Але вченим ще багато потрібно дізнатися про цей регіон. Поки що неясно, чи пов'язане збільшення потоку теплої води із змінами клімату. У будь-якому випадку, льодовик навряд чи розтане найближчим часом.

Нагадаємо, упродовж багатьох років площа морської криги навколо Антарктиди коливалася між стабільними літнім мінімумом та зимовим максимумом. Але у 2016 році все змінилося, і лід почав стрімко танути. Тепер вчені не впевнені, чи зможе ситуація стабілізуватися.

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