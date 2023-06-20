Льодовики Гімалаїв можуть розтанути: вчені заявили про небезпеку для мільйонів людей

Льодовики в Гімалаях можуть втратити до 75% свого об'єму до кінця 2100 року через глобальне потепління. Внаслідок цього можуть виникнути небезпечні повені та дефіцит води для 240 млн мешканців, що живуть у регіонах гірських систем Азії.

Про це йдеться у звіті Міжнародного центру інтегрованого розвитку гір (ICIMOD), передає Reuters.

Вчені виявили, що танення льоду в регіоні гірської системи Гімалаїв, яка проходить через території сучасних Китаю, Індії, Непалу, Бутану та Пакистану, прискорюється. Протягом 2010-х років льодовики втрачали лід на 65% швидше, ніж у попередньому десятилітті.

Науковці повідомляють: якщо температура підвищиться на 1,5°C, то льодовики в усьому регіоні втратять від 30% до 50% свого об'єму до 2100 року. Якщо потепління буде на 3°C, то льодовики у Східних Гімалаях втратять до 75% свого льоду. Якщо ж ця цифра буде 4°C градуси, то льодовики втратять до 80%.

У звіті фахівці наголошують: якщо раніше вчені сумнівалися, чи дійсно льодовики в Гімалаях тануть, то після оприлюднення 2019-го супутникових знімків льодовиків регіону, які зробили 1979-го, у науковців з'явилася наукова база для досліджень.

У звіті йдеться про те, що потік води у 12 річкових басейнах регіону, ймовірно, досягне піку до середини століття. Втім, уже після цього розпочнеться дефіцит. Зазначається, що це матиме наслідки для понад 1,6 млрд людей, оскільки багато високогірних громад використовують льодовикову воду та талий сніг для зрошення земель.

"Хоча може здатися, що у нас буде більше води, тому що льодовики тануть швидше... здебільшого це відбуватиметься у вигляді повеней, а не стабільного потоку", - йдеться у дослідженні.

Танення льодовиків небезпечне для громад, що розташовані нижче за течією. Зокрема, ризик виникає, коли стічні води збираються в мілководних озерах. Тоді вони переповнюються та виходять із берегів.

Вчені додають, що окрім цього, в регіоні нестабільно випадає сніг. Зменшення снігового покрову призводить до збільшення смертності яків. Адже влітку вони йдуть на вищі пасовища, а якщо сніг випадає занадто рано, вся територія покривається снігом, і вони не мають трави для випасу.

Зазначається, що уряди намагаються підготуватися до цих змін. Китай працює над зміцненням запасів води в країні. Пакистан встановлює системи раннього попередження про вилив льодовикових озер.

Як повідомлялося, вчені з різних країн світу заявляють, що Антарктида тане непрогнозовано швидко. Адже площа морського льоду стрімко скорочується. Саме тому під загрозою зникнення опиняються й певні види тварин, як-от імператорські пінгвіни, деякі види тюленів та морських птахів.

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