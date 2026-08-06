Локальний "кінець світу" в Росії: біблійне нашестя сарани затьмарило небо

Дагестан потерпає від нашестя сарани / Ілюстративне фото

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В російському Дагестані гігантська хмара азійської сарани повністю затьмарила небо. Масштабне нашестя небезпечних сільськогосподарських шкідників викликало паніку серед населення та спровокувало порівняння з біблійним кінцем світу.

Про це пише Daily Star.

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Паніка серед місцевих та реакція Мережі

Відео з апокаліптичними кадрами швидко стало вірусним у Мережі, зібравши тисячі переглядів. На записі чутно, як шокований очевидець емоційно коментує подію, радіючи, що комахи не летять просто на місто, інакше вони б «зжерли людей живцем».

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Користувачі в коментарях масово порівнюють побачене з відомими біблійними карами та провісниками апокаліпсиса. Люди жартують про те, коли чекати на покарання для первістків, та іронічно пропонують боротися з комахами за допомогою чайок або просто вживати їх у їжу через високий вміст білка.

Азійська сарана вважається одним із найбільш руйнівних сільськогосподарських шкідників у світі. Ці комахи здатні об’єднуватися в зграї, що налічують сотні мільйонів особин, долати величезні відстані і повністю знищувати весь врожай та зелену рослинність на своєму шляху.

Чому влада не може зупинити шкідника

Міністерство сільського господарства та продовольства Дагестану офіційно підтвердило наявність проблеми та повідомило про початок боротьби з кількома великими зграями. Проте ситуація суттєво ускладнюється тим, що міграція комах відбувається переважно з територій природних заповідників.

Згідно з місцевим законодавством, у природоохоронних зонах суворо заборонено використовувати будь-яку хімічну обробку. Чиновники виправдовуються, що всю доступну техніку розгортають лише тоді, коли сарана перелітає на ті ділянки, де використання інсектицидів офіційно дозволене.

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Головні факти про азійську сарану

Цей вид комах становить колосальну загрозу для продовольчої безпеки через свою ненажерливість та здатність до швидкого розмноження. Експерти виділяють кілька ключових біологічних характеристик цього шкідника:

Зовнішній вигляд: дорослі особини досить великі, самці досягають 35–50 міліметрів, а самки — 45–55 міліметрів у довжину. Зазвичай вони мають зелене, коричневе або сірувате забарвлення та прозорі крила з димчастим відтінком і чорними прожилками.

Життєвий цикл: комахи існують у поодинокій та стадній фазах і зазвичай дають одне покоління на рік, відкладаючи яйця в піщаний ґрунт наприкінці літа (хоча в тропіках можуть давати до 5 поколінь).

Руйнівна поведінка: як багатоїдні шкідники, вони живляться різноманітними рослинами, причому одна особина за життя може з’їсти від 300 до 500 грамів зелені. У стадній фазі вони утворюють масивні групи високорухливих комах, що завдають катастрофічних збитків аграріям.

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