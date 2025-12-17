"Льодовик Судного дня" руйнується щодня: вчені виявили приховану загрозу для людства

Льодовик Судного дня / © NASA

Антарктичні гіганти — льодовик Пайн-Айленд і сумнозвісний льодовик Твейтса, відомий як «льодовик Судного дня», — опинилися під дією агресивних підводних процесів. Вчені б’ють на сполох: льодовики руйнуються швидше через раніше невідоме явище.

Про це пише CNN з посиланням на нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Geosciences.

Дослідники виявили океанічні вири, які «з’їдають» кригу зсередини. Ці підводні «шторми» діють як міксер і підганяють теплу воду до основи крижаного гіганта, що може мати катастрофічні наслідки для глобального рівня моря.

Що таке підводні «шторми»

Йдеться про субмезомасштабні вири — це швидкі океанічні течії, які вчені порівнюють зі штормами в атмосфері.

«Уявіть собі це як маленькі водяні вихори, які крутяться дуже швидко, наче ви розмішуєте воду в чашці», — пояснює співавтор дослідження Маттіа Пойнеллі з Каліфорнійського університету в Ірвайні.

Ці вири утворюються там, де зустрічаються тепла і холодна вода. Механізм нагадує вливання молока в каву: рідини змішуються, утворюючи турбулентність. В океані ці «вихори» можуть досягати 10 км у діаметрі.

Як це працює

Ці вири забігають під шельфові льодовики і підіймають теплу воду з глибин океану просто до вразливої крижаної основи.

Комп’ютерне моделювання показало шокувальні результати:

Лише ці короткочасні «шторми» спричинили 20% танення льодовиків за досліджуваний 9-місячний період.

Утворюється замкнене коло: танення льоду додає в океан прісну холодну воду, яка змішується з теплою солоною, створюючи ще більше вирів і ще більше прискорюючи танення.

Чим це загрожує?

Льодовик Твейтса діє як «корок», що стримує величезний крижаний щит Антарктиди.

Якщо розтане лише він, рівень моря підніметься на 60 см .

Якщо він зруйнується і «випустить» решту льоду, це призведе до підняття рівня світового океану на 3 метри.

«Це позитивне коло зворотного зв’язку може набрати інтенсивності в умовах потепління клімату», — попереджає співавторка дослідження Лія Сігельман.

Нагадаємо, світ стоїть на порозі «великого танення» гірських льодовиків. Майбутні покоління можуть успадкувати планету, де льодовики стануть рідкісним явищем. Нове дослідження швейцарських вчених показує, що пік зникнення льодовиків може настати менш ніж за два десятиліття, а до кінця століття їхня кількість скоротиться вдесятеро.