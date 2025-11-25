Льодовик Судного дня стрімко руйнується: вчені б’ють на сполох через критичне прискорення

Західно-Антарктичний льодовиковий щит / © Getty Images

Антарктичний льодовик Туейтса, який дослідники називають одним із головних тригерів можливого різкого підвищення рівня моря, демонструє значно швидші темпи руйнування, ніж передбачалося раніше. Нові дані свідчать, що тепла морська вода активно роз’їдає лід знизу, підриваючи його опорну структуру та збільшуючи ризик масштабного обвалу.

Про це повідомило видання Times of India.

Рецензоване дослідження підтвердило значну втрату маси не лише на Туейтсі, а й у межах усього Західно-Антарктичного льодовикового щита. Вчені наголошують: нестабільність окремих ділянок може бути частиною ширшого процесу, який охоплює регіон моря Амундсена.

Туейтс, за розмірами співставний з територією Великої Британії, виконує роль природного «фіксатора» для льодовикового щита. Його колапс потенційно здатен призвести до ланцюгової реакції танення сусідніх льодовиків та підняття рівня моря на десятки сантиметрів. У довгостроковій перспективі мова може йти про три метри — рівень, що загрожує прибережним мегаполісам по всьому світу.

Науковці фіксують прогресуюче тоншання шельфової частини льодовика, появу тріщин і швидке відступання лінії заземлення. У деяких районах темпи втрати льоду перевищують історичні показники у десять разів. Супутникові знімки демонструють руйнування крижаних скель та формування каналів талої води — ознаки того, що льодовик може наближатися до критичної фази.

У разі повного обвалення Туейтса рівень моря зросте щонайменше на пів метра. Навіть менші зміни здатні спричинити небезпечні шторми, масштабні підтоплення та прискорену ерозію берегів. Особливо вразливими є Лондон, Нью-Йорк, Мумбаї, Джакарта та інші великі прибережні міста.

Експерти закликають уряди інвестувати в адаптацію прибережної інфраструктури, оновлення карт затоплень і посилення систем моніторингу. Зменшення викидів, за словами дослідників, залишається ключовим інструментом, що дозволить уповільнити проникнення теплих вод під льодовики Антарктиди.

Вчені попереджають: процеси, що відбуваються у віддаленому регіоні Антарктиди, вже зараз формують майбутні обриси світових берегових ліній.

Нагадаємо, вчені показали, який вигляд має Антарктида без льоду. Виявилося, що континент має приголомшливий рельєф із горами та ущелинами.