Льодовик у Гренландії розтанув набагато пізніше, ніж думали вчені – що це означає для майбутнього

Гренландія

Реклама

Нове дослідження показало, що льодовиковий щит Прудхо-Доум у Гренландії повністю зник лише близько 7 тисяч років тому – значно пізніше, ніж припускали вчені раніше.

Про це йдеться в матеріалі Phys.org.

Дослідження проведене в рамках проєкту GreenDrill, який очолювали спільно з Університетом Баффало та Ламонт-Доертіською обсерваторією Землі Колумбійського університету. Команда збирала зразки гірських порід та осадових відкладень під льодовиковим щитом, щоб визначити, коли крижана шапка останній раз була відкритою.

Реклама

Результати дослідження, опубліковані 5 січня у журналі Nature Geoscience, свідчать, що Прудхо-Доум особливо чутливий до помірних температур голоцену – міжльодовикового періоду, що триває близько 11 тисяч років і був відомий стабільним кліматом.

“Це був час, коли люди почали освоювати землеробство та робити перші кроки до цивілізації. Якщо помірні природні зміни клімату розтопили Прудхо-Доум і утримували його у стані відступу тисячі років, можливо, сьогодні це лише питання часу, поки сучасні антропогенні зміни клімату не почнуть впливати на льодовик”, – зазначає Джейсон Бринер, професор кафедри наук про Землю в Університеті Баффало.

Проєкт GreenDrill

GreenDrill – перший проєкт буріння льодовикового щита Гренландії для отримання древніх гірських порід і осадів під льодом. Аналіз хімічного складу порід дозволяє точно визначити, коли вони востаннє були під відкритим небом.

У першому дослідженні GreenDrill були проаналізовані зразки з глибини 500 метрів на вершині Прудхо-Доум, зібрані під час експедиції 2023 року. За допомогою методу люмінесцентного датування вчені визначили, що породи востаннє зазнавали впливу сонячного світла близько 6–8 тисяч років тому.

Реклама

“Це означає, що льодовик Прудхо-Доум розтанув приблизно на початку голоцену, коли температура була на 3–5°C вищою за сучасну. Деякі прогнози вказують, що до 2100 року ми можемо досягти подібного рівня потепління”, – каже Калеб Волкотт-Джордж, співавтор дослідження.

Наслідки для сучасного клімату та рівня моря

Виявлення таких реліктових льодовикових шапок допомагає вченим зрозуміти, які ділянки льодовикового щита найбільш уразливі до танення. Це критично для точних прогнозів підвищення рівня моря та оцінки ризику для прибережних поселень.

“Камені та осади під льодом прямо показують, які краю льодовикового щита найвразливіші, що дає змогу точніше прогнозувати танення”, – додає Йорг Шефер, співавтор дослідження.

Експедиція на льоду

Вчені працювали на двох бурових майданчиках Прудхо-Доум – на вершині та на краю льодовика, де товщина льоду значно менша. Роботи включали збір льодової крихти, буріння сотень метрів льоду та очищення табору від вітрового снігу.

Реклама

“Це було схоже на напружену гру до останньої хвилини, але ми успішно завершили буріння й отримали потрібні зразки”, – згадує Бринер.

Дослідники підкреслюють важливість командної роботи та складної логістики, яку вимагав проєкт, і зазначають, що дослідження дозволяє глибше зрозуміти, як льодовикові щити реагують на зміни клімату, і чому їхнє танення сьогодні може відбутися набагато швидше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, науковці зафіксували тривожний сигнал у полярних водах: у видихах арктичних китів виявили генетичний матеріал вірусу, який раніше був пов’язаний із тяжкими хворобами та масовою загибеллю морських ссавців.