Лише одна дія, яка суттєво зменшує витрату заряду на iPhone

Власник iPhone 15 помітив, що смартфон розряджається на 15–20% за ніч навіть без використання. Після детальної перевірки налаштувань він з’ясував, що винна функція «Фонове оновлення програм», яка непомітно споживає енергію, оновлюючи додатки у фоновому режимі.

Про це повідомив портал makeuseof.com.

Користувач розповів, що телефон швидко втрачав заряд — навіть у режимі очікування. Спершу він припустив, що причина у старінні акумулятора, тому зменшив яскравість екрана, активував режим низького енергоспоживання й обмежив роботу деяких програм. Однак ці дії не допомогли — заряд батареї продовжувала танути.

Після перевірки розділу «Налаштування → Акумулятор» чоловік помітив, що кілька застосунків, зокрема музичні, торгові та соціальні, залишалися активними годинами навіть із вимкненим екраном. З’ясувалося, що саме «Фонове оновлення програм» давало змогу цим додаткам постійно оновлюватися через Wi-Fi або мобільну мережу.

Після того як він вимкнув фонове оновлення для непотрібних застосунків і залишив опцію «Тільки Wi-Fi», смартфон перестав втрачати стільки заряду вночі. Уже наступного дня акумулятор тримався значно довше, і пристрою вистачало на повноцінний день роботи.

Користувач наголосив, що push-сповіщення продовжували надходити без проблем — вони не залежать від цієї функції. Тож зміна налаштувань не вплинула на зручність користування.

Окрім цього, власник дотримується простих порад для збереження ресурсу батареї:

не залишає смартфон під прямими сонячними променями;

знімає чохол під час заряджання, якщо пристрій нагрівається;

підтримує заряд на рівні 20–80%;

користується функцією «Оптимізоване заряджання акумулятора», яка уповільнює останні відсотки зарядки вночі.

Завдяки цим змінам iPhone став працювати стабільніше, а батарея — помітно довше тримати заряд.

