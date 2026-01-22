Лише скафандр на борту: пошкоджений Шеньчжоу-20 повернувся на Землю без екіпажу

Шеньчжоу-20 повернули на Землю / © CCTV

Китайська повертаюча капсула «Шеньчжоу-20», яку на орбіті пошкодило космічне сміття, успішно здійснила посадку на майданчику Дунфен у Внутрішній Монголії. Політ завершився 19 січня — після 270 днів на орбіті й дев’яти місяців стикування зі станцією «Тяньгун». На борту не було людей, лише списаний скафандр для виходів у відкритий космос.

Про це повідомило видання Space.

Повернення «Шеньчжоу-20» стало частиною першої екстреної операції в історії китайської пілотованої космонавтики. Первинну дату спуску перенесли після того, як у вікні капсули виявили мікротріщини, імовірно спричинені ударом космічного сміття. Огляд після посадки підтвердив: капсула збереглася в нормальному стані, а обладнання всередині не постраждало.

Пошкодження ілюмінатора змусили Китай задіяти резервний корабель. 24 листопада на орбіту екстрено відправили безпілотний «Шеньчжоу-22» — він має прийняти екіпаж «Шеньчжоу-21», який нині працює на станції. Астронавтів «Шеньчжоу-20» заздалегідь повернули додому на іншому кораблі — ризикувати спуском у пошкодженій капсулі визнали недоцільним.

Для зміцнення ілюмінатора на борт доставили спеціальний пристрій. Астронавти встановили його ще на орбіті, покращивши теплозахист і герметичність капсули перед поверненням.

Операція з пошуку й евакуації також мала унікальні особливості. За словами командувача посадкової зони Сюй Пена, місія стала першою у найхолодніший період року на цьому майданчику. Морози випробували рятувальні підрозділи та обладнання, тому команди заздалегідь готувалися до роботи в екстремальних умовах.

До евакуації вперше залучили дрони та безпілотні наземні системи — вертолітний підрозділ цього разу не використовували. Також наземним фахівцям довелося самостійно від’єднати парашут: без екіпажу всередині він не міг бути відокремлений вручну, а пориви вітру могли потягнути капсулу по землі.

Серед вантажу «Шеньчжоу-20» був скафандр, який провів у космосі понад чотири роки й забезпечив 20 виходів у відкритий космос для 11 астронавтів — значно більше за плановий ресурс.

Екіпаж корабля раніше помітив пошкодження: слід трикутної форми довжиною близько двох сантиметрів на зовнішньому склі ілюмінатора. У капсулі встановлено тришарову конструкцію вікна — термостійкий зовнішній шар, вікно тиску та внутрішній захисний шар. Лабораторні випробування мали відповісти на ключове питання: чи витримає тріщина повернення в атмосферу.

Китайська космічна програма працює у режимі постійної резервної готовності: кожна місія має дублер. Вперше цей принцип довелося реалізувати «в бойовому режимі» — від виявлення проблеми до запуску резервної капсули минуло лише 16 днів.

Тим часом у Китаї вже готують до запуску корабель «Шеньчжоу-23». За даними CNSA, ракета «Чанчжень 2F Y23» незабаром буде доставлена на стартовий майданчик.

У відомстві заявили: повернення «Шеньчжоу-20» означає успішне завершення ключових завдань першої масштабної екстреної операції на китайській космічній станції.

