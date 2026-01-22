ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
688
Час на прочитання
2 хв

Лише скафандр на борту: пошкоджений Шеньчжоу-20 повернувся на Землю без екіпажу

Пошкоджений космічним сміттям корабель Шеньчжоу-20 екстрено повернули на Землю без екіпажу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Шеньчжоу-20 повернули на Землю

Шеньчжоу-20 повернули на Землю / © CCTV

Китайська повертаюча капсула «Шеньчжоу-20», яку на орбіті пошкодило космічне сміття, успішно здійснила посадку на майданчику Дунфен у Внутрішній Монголії. Політ завершився 19 січня — після 270 днів на орбіті й дев’яти місяців стикування зі станцією «Тяньгун». На борту не було людей, лише списаний скафандр для виходів у відкритий космос.

Про це повідомило видання Space.

Повернення «Шеньчжоу-20» стало частиною першої екстреної операції в історії китайської пілотованої космонавтики. Первинну дату спуску перенесли після того, як у вікні капсули виявили мікротріщини, імовірно спричинені ударом космічного сміття. Огляд після посадки підтвердив: капсула збереглася в нормальному стані, а обладнання всередині не постраждало.

Пошкодження ілюмінатора змусили Китай задіяти резервний корабель. 24 листопада на орбіту екстрено відправили безпілотний «Шеньчжоу-22» — він має прийняти екіпаж «Шеньчжоу-21», який нині працює на станції. Астронавтів «Шеньчжоу-20» заздалегідь повернули додому на іншому кораблі — ризикувати спуском у пошкодженій капсулі визнали недоцільним.

Для зміцнення ілюмінатора на борт доставили спеціальний пристрій. Астронавти встановили його ще на орбіті, покращивши теплозахист і герметичність капсули перед поверненням.

Операція з пошуку й евакуації також мала унікальні особливості. За словами командувача посадкової зони Сюй Пена, місія стала першою у найхолодніший період року на цьому майданчику. Морози випробували рятувальні підрозділи та обладнання, тому команди заздалегідь готувалися до роботи в екстремальних умовах.

До евакуації вперше залучили дрони та безпілотні наземні системи — вертолітний підрозділ цього разу не використовували. Також наземним фахівцям довелося самостійно від’єднати парашут: без екіпажу всередині він не міг бути відокремлений вручну, а пориви вітру могли потягнути капсулу по землі.

Серед вантажу «Шеньчжоу-20» був скафандр, який провів у космосі понад чотири роки й забезпечив 20 виходів у відкритий космос для 11 астронавтів — значно більше за плановий ресурс.

Екіпаж корабля раніше помітив пошкодження: слід трикутної форми довжиною близько двох сантиметрів на зовнішньому склі ілюмінатора. У капсулі встановлено тришарову конструкцію вікна — термостійкий зовнішній шар, вікно тиску та внутрішній захисний шар. Лабораторні випробування мали відповісти на ключове питання: чи витримає тріщина повернення в атмосферу.

Китайська космічна програма працює у режимі постійної резервної готовності: кожна місія має дублер. Вперше цей принцип довелося реалізувати «в бойовому режимі» — від виявлення проблеми до запуску резервної капсули минуло лише 16 днів.

Тим часом у Китаї вже готують до запуску корабель «Шеньчжоу-23». За даними CNSA, ракета «Чанчжень 2F Y23» незабаром буде доставлена на стартовий майданчик.

У відомстві заявили: повернення «Шеньчжоу-20» означає успішне завершення ключових завдань першої масштабної екстреної операції на китайській космічній станції.

Нагадаємо, астрономи побачили зоряний вибух, який стався лише через мільярд років після Великого вибуху.

Дата публікації
Кількість переглядів
688
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie