Листування з ChatGPT стали доступні всім через пошук Google - як знайти та видалити свої

Листування з ChatGPT / © Pexels

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OpenAI тимчасово видалив спірну функцію в ChatGPT, яка дозволяла користувачам публічно ділитися своїми чатами, що стали доступними для пошуку в Google та інших пошукових системах.

Про це пише видання Tom’s Guide.

Хоча ця функція вимагала кілька підтверджень, багато користувачів випадково робили свої розмови публічними, активуючи опцію «Make Link Discoverable» («Зробити посилання доступним»).

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Нині OpenAI співпрацює з Google та іншими пошуковими системами, щоб видалити тисячі таких чатів з індексу, підвищуючи рівень конфіденційності та довіри користувачів.

Як це працює: при натисканні кнопки «Поділитися» у ChatGPT створюється публічне посилання, яке може переглянути будь-хто, і яке може бути проіндексоване пошуковиками. Це означає, що ваші чати можуть з’являтися у результатах пошуку Google.

Якщо ви публікували особисті дані, наприклад імена, місця або робочі деталі, то ризикуєте випадково розкрити конфіденційну інформацію. Навіть після видалення посилання з ChatGPT воно може залишатися у кеші пошукових систем або зникати не одразу.

Щоб захистити себе, не публікуйте особисту інформацію, уникайте без потреби функції «Поділитися», перевіряйте старі посилання через пошук site: chatgpt.com/share, а при необхідності видаляйте їх з панелі керування ChatGPT. Окрім того, навіть якщо інструмент здається приватним, Інтернет часто «пам’ятає» все, навіть після видалення.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що більшість провідних моделей штучного інтелекту у певних умовах можуть вдаватися до шантажу, обману та навіть помсти, якщо їм надати достатньо автономії для досягнення цілей.