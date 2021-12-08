Ілон Маск заявив, що "цивілізація зруйнується", якщо люди не народжуватимуть більше дітей

Ілон Маск заявив, що "цивілізація зруйнується", якщо люди не народжуватимуть більше дітей

Батько шістьох дітей заявив, що намагається подати гарний приклад.

Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск закликав людей народжувати більше дітей, попередивши про загрозу "руйнування цивілізації".

Відповідну заяву він озвучив під час заходу Wall Street Journal у понеділок, 6 грудня, повідомляє CNBC.

"Людей не вистачає", - наголосив мільярдер, вказавши, що низькі коефіцієнти народжуваності, що швидко падають, є "одним із найбільших ризиків для цивілізації".

На переконання Маска, чимало "хороших, розумних людей" думають, що населення безконтрольно зростає. "Все навпаки, - заперечив винахідник, закликавши слухачів поглянути на статистичні дані. - Якщо у людей не буде більше дітей, цивілізація зруйнується. Запам'ятайте мої слова".

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На запитання про те, чому в нього так багато дітей, батько шістьох відповів, що намагається подати гарний приклад, додавши, що він має практикувати те, що проповідує.

У виданні зауважують, що аналітики Morgan Stanley у липні заявляли, що "рух за те, щоб не мати дітей через побоювання щодо зміни клімату, зростає і впливає на рівень народжуваності швидше, ніж будь-яка попередня тенденція в галузі зниження народжуваності".

Також, за інформацією дослідників Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, кількість народжень у США знизилася за дев'ять місяців після екстремальної спеки, а минулорічне дослідження 18 тисяч пар у Китаї показало, що зміни клімату, зокрема забруднення твердими частинками, пов'язані зі збільшенням на 20% ймовірності безпліддя.

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