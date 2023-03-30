Люди, народжені після 1940 року, мають 50% шансів дожити до 125 років - вчені

Вчені проаналізували тривалість життя людей, щоб з'ясувати, що може статися в майбутньому.

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Джорджії, дійшло висновку, що люди все ще "далекі" до досягнення максимальної тривалості життя - 140 років.

Втім, вчені стверджують, що люди, які народилися після 1940 року, можуть дожити до 125 років із ймовірністю 50/50.

Про це пише mirror.co.uk.

Це означає, що вік Жанни Кальман, француженки яка безперервно палила і померла у віці 122 років, колись може вважатися "молодим". Жанна народилася 21 лютого 1875-го, а померла 4 серпня 1997 року.

Вчені проаналізували тривалість життя людей у Великій Британії, які народилися ще 1880 року, щоб з'ясувати, що може статися в майбутньому.

Їхні прогнози показали, що чоловіки, народжені 1970 року, потенційно можуть досягти віку 141 року, а найстаріші жінки, які народилися 1970-го, можуть досягти 131 року.

Фото: Pexels

Але через те, що ці люди все ще відносно молоді, автори кажуть, що вони "не впевнені" у цих оцінках, попереджаючи, що вони можуть бути неточними, оскільки ґрунтуються на певних статистичних припущеннях.

Їхні висновки виявилися більш достовірними у випадку чоловіка, який народився 1940 року, якому виповнилося 125 років, і жінки, яка народилася того ж року, і досягла 124 з половиною років.

Ці оцінки мають ймовірність 50/50, стверджують вчені.

Доктор Девід Маккарті, який керував дослідженням з Університету Джорджії, сказав: "Рекорди тривалості життя можуть значно збільшитися. Наші результати підтверджують попередню роботу, яка передбачає, що якщо і існує максимальна межа тривалості життя людини, то ми ще не наближаємося до неї".

Наразі офіційно найстарішою з людей, які коли-небудь жили, є француженка Жанна Кальман. Народившись 21 лютого 1875 року, вона пережила світові війни, іспанку і навіть зустріла Вінсента Ван Гога 1888 року.

Жанна Кальман / Фото: raakachocolate

Вона розповіла, як неохайний і пропахлий алкоголем Ван Гог придбав олівці в магазині батька Жанни і вирушив писати свої знамениті "Соняшники" в Арлі.

Нагадаємо, Ілон Маск, Стів Возняк та ще 1100 професорів, інженерів і дослідників закликають призупинити експерименти зі штучним інтелектом. Вони переймаються, що це може загрожувати людству.

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