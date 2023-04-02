Люди у найближчому майбутньому зможуть "жити" після смерті: як прорив у науці допоміг цього досягнути

Керівник відділу бізнесу та обчислювальної техніки в Університеті Рейвенсборна, Доктор Аджаз Алі стверджує, що до 2050 року люди, які померли, продовжуватимуть існувати в цифровій формі завдяки штучному інтелекту. Він фіксуватиме зовнішній вигляд померлої люди.

Про це пише Mirror.

Також читайте Науковці дослідили за допомогою телескопа екзопланету розміром із Землю: чи можливе там життя

За його словами, в майбутньому люди зможуть завантажити собі так званого "цифрового двійника". " Близнюк" буде знятий із живої людини за допомогою записів, аналізу його цифрового сліду та таких речей, як захоплення руху та зображення для візуальної присутності. Тоді він зможе "жити" після смерті, дозволяючи родичам, які втратили близьку людину, спілкуватися із нею, незважаючи на її смерть.

В інтерв'ю Mail вчений сказав, що ця технологія буде революційною.

"Використовуючи інструменти на основі НЛП, які будуть набагато досконалішими, ніж ChatGPT і Bard, люди зможуть взаємодіяти з цими цифровими близнюками в реальному часі та отримувати користь від їхніх знань та ідей. Близькі люди могли б продовжувати взаємодіяти зі своїми родичами, які вже померли, але існуватимуть у формі цифрового близнюка ", - сказав він.

Нагадаємо, самопроголошений "заклинач привидів" Девід Ганзел пережив клінічну смерть та розповів, що бачив.

Читайте також: