Люди "відростять" третю руку, крила чи щупальця: вчені повідомили, коли це станеться

Вчені заявили, що останні кілька років біоінженерія вийшла на такий рівень, що стрибки в розвитку людини вже просто неможливо зупинити.

Про це пише Daily Mail.

Наприклад, дослідники вже розробили "третій великий палець", який керується спеціальними сенсорними датчиками на нозі. Наявність додаткового пальця дозволяє людині утримувати однією рукою більше предметів, відкривати пляшку з водою, чистити банан, засовувати нитку в голку та робити безліч інших дій, для яких раніше знадобилося б дві руки.

За словами професорки когнітивної неврології Кембриджського університету Тамари Макін, додатковий великий палець, по суті, є лише початком. По-перше, він дав можливість ученим усвідомити, наскільки "екстраординарною" є здатність нашого мозку до адаптації. По-друге, тепер дослідники хочуть зосередитися на розробці більших конструкцій, по-третє, йдеться про створення додаткових частин тіла, яких раніше не було в людини. Наприклад, щупалець чи крил.

Водночас Макін зазначає, що з точки зору самої конструкції створити щось схоже на крила чи щупальця не є проблемою. Це може статися протягом найближчих кількох десятиліть.

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