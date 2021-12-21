Люди, які після повної вакцинації підхопили коронавірус, мають "супер імунітет" – дослідження

Люди, які після повної вакцинації підхопили коронавірус, мають "супер імунітет" – дослідження

Зараження після вакцинації сприяє посиленню імунної відповіді.

Нове невелике дослідження показало, що вакциновані проти коронавірусу, які заразилися після цього COVID-19, можуть мати "супер імунітет". У таких людей спостерігається величезний сплеск антитіл до 2000%.

Про це пишуть Metro, Independent з посиланням на дослідження, а також йдеться в результатах у журналі Journal of the American .

У невеликому дослідженні порівнювали 26 вакцинованих людей з Університету охорони здоров’я та науки Орегона в США, які підхопили коронавірус, з людьми, які були вакциновані, але не мали позитивного результату. У групі, яка мала інфекції після вакцинації, спостерігається величезний сплеск антитіл до 2000%.

Дослідження показує, що кожне зараження після вакцинації сприяє посиленню імунної відповіді на наступні контакти навіть з новими варіантами вірусу.

"Збільшення було значним, до 1000%, а іноді й до 2000%, тож це дійсно високий імунітет. Це майже «супер імунітет", - сказав автор дослідження Фікаду Тафессе, професор молекулярної мікробіології та імунології.

"Це одне з перших досліджень, яке показує, що інфекція після вакцинації створює сильніший імунітет, ніж попередня інфекція або тільки вакцинація", - додала лікарка Моніка Ганді з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Поки не зрозуміло, чи всі повністю вакциновані люди з дослідження, які заразилися після імунізації, підхопили новий штам Omicron або інший варіант.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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