Люди заселили Америку на 12 тисяч років раніше, ніж вважалося — вчені

До тепер вважалось, що перші люди забились на континенті приблизно 15 тисяч років тому.

Вчені зʼясували, що люди могли заселити Південну Америку приблизно 27 тисяч років тому, що на 12 тисяч років більше, ніж вважали до цього часу.

Відповідний висновок зробили вчені з Бразилії, Франції та США після дослідження ювелірних виробів, зроблених з кісток вимерлих лінивців, повідомляє The Guardian.

У повідомленні вчених вказується, що Америка могла бути заселена вже 27 тисяч років тому, хоча до тепер вважалось, що перші люди забились на континенті приблизно 15 тисяч років тому.

Вчені проаналізували трикутні та краплеподібні підвіски, які були виготовлені з кісток лінивців. Вони дійшли до висновку, що прикраси полірували та робили в них отвори навмисно.

Прикраси були знайдені в печері Санта-Еліна в центральній Бразилії, якій, як вважають вчені, вже приблизно 25-27 тисяч років.

"Тепер у нас є вагомі докази того, що ми повинні переглянути наші уявлення про міграцію людей до Америки", – сказала співавторка дослідження та археологиня університету Сан-Карлос Міріан Ліза Алвес Форанчеллі Пачеко.

Прикраси дослідили вперше, хоча вони були найдені приблизно 30 років тому.

Науковці виключають припущення, що люди знайшли та вирізали прикраси через тисячі років після загибелі лінивців. Науковці вказують на те, що прикраси були виготовлені через кілька днів або років після загибелі лінивців, поки ці кістки не скамʼяніли.

"Ми вважаємо, що це були особисті предмети, можливо, прикраси для власного вжитку", – ще один сказав співавтор дослідження та палеонтолог університету Сан-Карлос Таїс Рабіто Пансані.

Гігантські наземні лінивці, з кісток яких виготовлені прикраси, були одними з найбільших істот Південної Америки. Їхня довжина сягала до 3-4 м. Вони важили понад 450 кг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені заявляють, що стародавнє місто Мегіддо на півночі Ізраїлю є біблійним місцем Армагеддону, де відбудеться останнє битва добра і зла.

Крім того, ми раніше інформували, що у Белізі вчені знайшли останки цивілізації майя. Десятки людей були поховані задля того, щоб принести їх у жертву богу дощу.

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