Людина – гібрид свині та шимпанзе: вчений висунув суперечливу теорію

Вчений підкреслює, що його робота — не жарт і не провокація, а результат детального аналізу анатомічних та генетичних даних.

Відомий дослідник у галузі гібридизації Юджин М. Маккарті запропонував гіпотезу, яка суперечить традиційним уявленням про еволюцію людини. Він вважає, що Homo sapiens є результатом схрещування свині та шимпанзе. Його припущення базується на тому, що деякі фізіологічні особливості людини більше нагадують анатомію свиней, ніж приматів.

Про це пише IFL Science.

Маккарті звертає увагу на такі відмінності людей від шимпанзе, як форма носа, структура шкіри, будова внутрішніх органів та відсутність кістки пеніса, які, за його словами, мають більше спільного із характеристиками свиней. Вчений також посилається на те, що гібридизація відіграє важливу роль в еволюції, хоча й не завжди є очевидною, адже генетичні сліди міжвидового схрещування можуть поступово зникати.

Ця теорія одразу викликала жорстку критику серед науковців. Її вважають псевдонауковою через відсутність генетичних доказів, які б підтверджували можливість схрещування між такими різними видами. Біологи наголошують, що подібні сміливі заяви потребують надзвичайно переконливих підтверджень.

Проте сам Маккарті наполягає на своїх висновках, стверджуючи, що його гіпотеза є альтернативним поясненням походження людини, яке, на його думку, може виявитися правдивішим за класичні еволюційні моделі. Він підкреслює, що його робота — не жарт і не провокація, а результат детального аналізу анатомічних та генетичних даних.

Попри зацікавленість, яку викликає ця теорія, вона залишається спекулятивною та не має достатньої наукової підтримки. Без прямих доказів вона сприймається радше як цікава, але сумнівна гіпотеза, яка поки що не здатна змінити сучасне розуміння еволюції людини.