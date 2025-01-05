Людське тіло як джерело енергії: вчені створили пристрій для генерації струму від руху

Ця розробка може стати революційною для носимих гаджетів. Розумні годинники, фітнес-трекери, медичні датчики – всі ці пристрої потенційно можна буде заряджати безпосередньо від руху користувача, позбавивши від необхідності частої заміни батарей чи заряджання.

Вчені з Інституту науки і технологій Тегу Кьонбук зробили значний прорив, розробивши пристрій, який генерує струм завдяки руху тіла. Його ефективність перевищує існуючі аналоги у 280 разів.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Пристрій використовує п’єзоелектричний ефект – явище, коли матеріали виробляють електричний потенціал у відповідь на механічний вплив, наприклад, під час ходьби або навіть мінімальних рухів.

Розробка базується на використанні матеріалу PZT (цирконат титанат свинцю), відомого своїми сильними п’єзоелектричними властивостями. Раніше цей матеріал не використовували в носимих пристроях через його жорсткість і крихкість. Проте дослідники створили унікальну тривимірну структуру, яка зробила PZT гнучким і придатним для використання в пристроях, що контактують із тілом.

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Інноваційні рішення:

• Нова конструкція електрода. "Сполучний електрод, що залежить від кривизни", ефективно захоплює енергію, запобігаючи втраті електричних зарядів, що виникають під час руху.

• Гнучкість і зручність. Завдяки інженерним змінам пристрій став комфортним і непомітним для носіння.

Ця розробка може стати революційною для носимих гаджетів. Розумні годинники, фітнес-трекери, медичні датчики – всі ці пристрої потенційно можна буде заряджати безпосередньо від руху користувача, позбавивши від необхідності частої заміни батарей чи заряджання.

За словами керівника дослідження професора Чан Кюн-Іна, ця технологія може стати основою для створення автономних пристроїв, що працюють від енергії людського тіла. Інновація відкриває нові горизонти у сфері носимих технологій та енергозбереження.