Людські рештки та тисячі реліквій: у Мексиці натрапили на стародавнє місто мая

У Мексиці під час будівництва залізниці фахівці виявили великий археологічний об'єкт неподалік Канкуна з понад 300 будинками.

На думку експертів, ці споруди є поселенням мая, схожими до інших всесвітньо відомих руїн у цьому районі. Висота деяких споруд досягає 8 метрів.

Про це пише The Cancun Sun.

Давно відомо, що регіони Мексики Кінтана-Роо та Юкатан багаті на культурні пам'ятки, і більшість істориків вважають, що всесвітньо відомі пам'ятки, такі як Чичен-Іца, є лише верхівкою айсберга.

Щодо нової археологічної зони, то її називали Паамул II, і її оголосять екологічним та археологічним заповідником. Наразі археологи обстежили лише 11% цієї ділянки залізниці.

Ті знахідки, які їм вдалося виявити, містять дивовижну кількість артефактів і пам'ятників, включаючи понад 25 тисяч будівель та їх залишків. Також знайдено понад 400 людських рештків, пов'язаних із похованнями майя, а також тисячі реліквій, таких як керамічний посуд, інструменти та особисті речі.

"Більшість цих предметів розподілять по музеях регіону, а будинки і храми захистять, деконструюють або стабілізують для подальших досліджень", — сказали експерти.

Раніше стало відомо, що на мексиканському півострові Юкатан археологи знайшли руїни стародавнього міста мая. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

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