Людський мозок за останні майже 100 років істотно збільшився: як це може вплинути на здоров'я

Нове дослідження показало, що розмір людського мозку збільшується кожне десятиліття, починаючи щонайменше від 1930-х років.

Про це пише IFLScience з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі JAMA Neurology.

На думку авторів дослідження, такий ріст мозку, ймовірно, є результатом покращення факторів навколишнього середовища в ранньому віці і може слугувати буфером проти загрози деменції з віком.

Науковці проаналізували магнітно-резонансну томографію (МРТ) головного мозку 3226 осіб, які брали участь у Фрамінгемському дослідженні серця (FHS). Започатковане ще 1948 року у Фрамінгемі, штат Массачусетс, FHS включає учасників, які народилися кожного десятиліття, починаючи від 1930-х років, і зараз включає дітей та онуків деяких з початкової когорти.

Також читайте Перший паралізований пацієнт з чипом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою розуму – відео

Аналізуючи результати сканування, яке проводилося від 1999 до 2019 року, автори дослідження намагалися порівняти мозок людей, народжених у 30-х роках, з тими, хто народився в 70-х. При цьому вони виявили, що середній об'єм мозку збільшився від 1 234 мілілітрів до 1 321 мілілітра за цей 40-річний період, що становить ріст приблизно на 6,6 відсотка.

Дивовижно, але площа поверхні мозку учасників продемонструвала ще більший ріст: середня площа поверхні кори головного мозку тих, хто народився в 1970-х роках, була майже на 15% більшою, ніж у тих, хто з'явився на світ чотирма десятиліттями раніше, збільшившись від 2,056 до 2,104 квадратних сантиметрів.

Коментуючи ці результати, автор дослідження Чарльз ДеКарлі сказав, що "десятиліття, в якому людина народилася, впливає на розмір мозку і потенційно на довгострокове здоров'я мозку". Намагаючись пояснити ці відмінності, дослідник зазначив, що "генетика відіграє головну роль у визначенні розміру мозку, але висновки вказують на те, що зовнішні впливи – такі як стан здоров'я, соціальні, культурні та освітні фактори – також можуть відігравати певну роль".

Який саме вплив матиме розширення енцефалонів на наше довгострокове благополуччя, ще належить з'ясувати, хоча дослідники зазначають, що об'єм мозку дорослої людини є "важливим предиктором когнітивних здібностей у літньому віці". На основі цих спостережень автори дослідження "висувають гіпотезу, що більший об'єм мозку свідчить про більший розвиток мозку і потенційно більший "резерв мозку", що може пояснити зниження захворюваності на деменцію".

Дійсно, попри те, що кількість людей з хворобою Альцгеймера в США продовжує рости, загальний відсоток населення, що страждає на вікові неврологічні розлади, падає вже декілька десятиліть.

Важливо, що дослідження також показало, що розмір гіпокампу, який тісно пов'язаний з навчанням і пам'яттю, збільшується з кожним десятиліттям, як і обсяги білої та сірої речовини в мозку. Розглядаючи ці результати в контексті, ДеКарлі пояснив, що "більші структури мозку, як ті, що спостерігалися в їхньому дослідженні, можуть відображати кращий розвиток мозку та покращення його здоров'я".

"Більша структура мозку означає більший резерв мозку і може буферизувати пізні наслідки вікових захворювань мозку, таких як хвороба Альцгеймера та пов'язані з нею деменції", - сказав дослідник.

Нагадаємо, унікальна властивість головного мозку здивувала вчених і змусила розглядати тіло з іншого боку. Дослідивши мізки майже 4,5 тисячі людей з шести континентів світу, вік яких становить близько 12 тисяч років, вчені виявили, що вони знебарвлені та зменшилися в розмірі, але зважаючи на великий проміжок часу, дуже добре збереглися.

Читайте також: