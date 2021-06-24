Людство може почати колонізацію галактики вже на нинішньому етапі розвитку - вчені

Така колонізація не вимагає фантастичних технологій.

Науковці університетів штату Пенсільванія, Колумбійського та Рочестерського за участю фахівців NASА заявили про те, що людство може почати колонізацію Чумацького Шляху вже на нинішньому етапі розвитку.

Або ж це "зробить якийсь інший вид розумних істот", аналогічний людям, повідомляє Iop Science.

Також читайте Науковці виявили, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми

Для побудови нової симуляції вчені використали модель, яка була побудована в 2019 році. Разом з тим, до неї внесли зміни, які радикальним чином змінюють результати. Найважливіший з них - вплив руху зірок щодо один одного і центру Чумацького Шляху. За час колонізації відстань між зірками може сильно змінитися, що може нівелювати фактор "гальма" розселення цивілізації по космосу.

Вчені створили відео, яке показує, як проходить процес колонізації. Розселення життя починається з однієї системи, потім охоплює кілька сусідніх, поки не досягає близьких до центру Чумацького Шляху регіонів. Тут відстань між зірками менша, в результаті чого цивілізація поширюється вибухово.

Цікаво, що така колонізація не вимагає фантастичних технологій, людство може почати її вже зараз. У своїй симуляції вчені взяли максимальну швидкість кораблів-поселень у 10 кілометрів на секунду. Цього значення досягти можна вже зараз за допомогою доступних людству двигунів і гравітаційних маневрів.

Нагадаємо, Китай відправить першу місію на Марс з екіпажем. КНР планує побудувати базу на Червоній планеті та запустити масштабні вантажні польоти з Землі.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання