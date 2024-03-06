Вчені можуть створити штучний інтелект, аналогічний до людського, протягом короткого часу

Штучний інтелект (ШІ), який продемонстрував би узагальнений інтелект людського рівня, можна створити протягом трьох-восьми років. Це "відкриє двері до "суперінтелекту" протягом дуже короткого проміжку часу.

Про це йдеться у матеріалі Live Science.

На думку провідного фахівця у галузі ШІ Бена Герцеля, найкращі системи, які використовуються сьогодні, вважаються так званим "вузьким штучним інтелектом", оскільки вони можуть бути здібнішими, ніж люди, лише в одній області. Вони не можуть перевершити людей загалом. Такі системи, які варіюються від алгоритмів машинного навчання до великих мовних моделей (LLM), таких як ChatGPT, не можуть міркувати та розуміти контекст.

На думку Герцеля, штучний інтелект, аналогічний до людського, з'явиться протягом трьох років.

"Ніхто ще не створив загальний штучний інтелект людського рівня; ніхто не має чіткого уявлення про те, коли ми дістанемося цього. Я маю на увазі, що є відомі невідомі та, ймовірно, невідомі невідомі. З іншого боку, мені це здається цілком ймовірно, що ми зможемо досягти AGI людського рівня, скажімо, у найближчі три-вісім років", - сказав Герцель.

Нагадаємо, у CША вживають заходів, щоб врегулювати питання штучного інтелекту, поки Конгрес щодо цього не діє.

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