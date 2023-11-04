Людство може загинути до кінця століття: невтішний прогноз вчених

Вчені попереджають, що навколишнє середовище Землі, яке швидко змінюється, може призвести до глобальної катастрофи епічних масштабів.

Про це пише Futurism.

Вчені кажуть, що екологічний колапс, ймовірно, настане вже до кінця століття. Такого висновку дійшла група з 15 000 учених зі 161 країни. Вони стверджують, що "життя на Землі перебуває під загрозою", оскільки людство лише продовжує наближатися до екологічного колапсу.

Співавтор дослідження Крістофер Вольф каже, що без негайних кроків, спрямованих на розв'язання корінної проблеми людства, яке бере більше ресурсів Землі, ніж вона може безпечно дати, нам, на жаль, не вижити. Вчений також заявив, що сьогодні людство фактично перебуває на шляху до колапсу природних і соціально-економічних систем і світу з нестерпною спекою і браком ресурсів.

Під час нового дослідження Вольф із колегами використовували безліч приголомшливих даних, які демонструють, що в нинішньому 2023 році безліч кліматичних рекордів було побито "з величезним відривом".

Крім того, автори дослідження зауважують масштабні лісові пожежі, з якими цього року довелося зіткнутися Канаді. Усе це, на думку команди, вказує на переломний момент у новому "пожежному режимі".

На думку авторів дослідження, такий прогноз є найбільш оптимістичним. Утім, учені також заявили, що виявили невеликий прогрес у боротьбі людства зі змінами клімату.

Раніше вчені попередили, що викиди парникових газів досягли історичного максимуму, погрожуючи підштовхнути світ до безпрецедентного рівня глобального потепління. Більше про це читайте у новині.

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