Людство рухається до прірви: вчені зробили невтішний прогноз на майбутнє

Міжнародна команда з понад 200 дослідників оприлюднила новий звіт щодо глобальної зміни клімату. У звіті йдеться про збитки в трильйони доларів, пов'язані з кліматом, мільярди людей, які опинилися в скрутному становищі в усьому світі, а також мільйони життів, втрачених унаслідок потепління Землі. У результаті вчені дійшли висновку, що людство рухається до катастрофи.

Про це пише Science Alert.

Автори дослідження зазначають, деякі найважливіші екосистеми сьогодні вже перебувають на межі значних змін, наприклад, льодовикові щити Гренландії — вони мають настільки низький поріг перекидання, що їх слід вважати призвідниками ланцюжків ефектів, що поширюються всією земною кулею та спричиняють крах інших систем.

Крім того, вчені знайшли докази того, що в минулому Землі навіть найменші зміни в концентрації парникових газів в атмосфері планети мали ефект доміно. У результаті вони змінили окремі регіони Землі: від рівня моря - до цілих екосистем.

Дослідники попереджають, що екологічний колапс, ймовірно, настане вже до кінця століття.

Зазначимо, що в останні кілька десятиліть вчені раз у раз попереджали про кліматичний колапс, з яким людству доведеться зіткнутися в майбутньому. Передбачалося, що в найближчому доступному для огляду майбутньому нам доведеться зіткнутися з екстремальними кліматичними умовами та неймовірними температурами, викликаними змінами клімату, в яких винні самі люди.

Раніше вчені назвали три райони, які цього року накриє нестерпна спека.

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