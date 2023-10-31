Людство вичерпає "вуглецевий бюджет" швидше, ніж Земля нагріється на 1,5°C - вчені

Викиди парникових газів досягли історичного максимуму, погрожуючи підштовхнути світ до безпрецедентного рівня глобального потепління.

Про це пише видання AP.

Вчені попереджали, що потепління на півтора градуси ми досягнемо лише 2050 року, але, як з'ясувалося, цю позначку перетнемо раніше.

Нагадаємо, що згідно з Паризькою угодою країни домовилися регулювати заходи зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року, аби зупинити глобальне потепління і не дати планеті нагрітися більше, ніж на 2°С (порівняно з доіндустріальними часами), хоча науковці наголошують, що оптимально втриматися на рівні, не більше 1,5°С.

Останні 10 років людство щорічно викидає в атмосферу планети близько 54 гігатонн вуглекислого газу, основним джерелом якого є різні види промислової діяльності.

Нездатність приборкати ці викиди означає, що тепер людство може вивільнити ще близько 250 гігатонн вуглекислого газу, перш ніж глобальне потепління досягне межі 1,5 °C.

Світ швидко вичерпує "вуглецевий бюджет" - кількість вуглекислого газу, яку можна викинути в атмосферу, якщо людство хоче утримати глобальну температуру на рівні 1,5°C вище доіндустріального рівня

Наразі можна викидати лише близько 250 млрд тонн вуглекислого газу, щоб уникнути накопичення CO2 в атмосфері, яке призведе до підвищення температури на 1,5°C. Це менше порівняно з 500 мільярдами тонн лише кілька років тому, і за нинішніх щорічних темпів викидів парникових газів, що становлять близько 54 млрд тонн на рік, цей ліміт вичерпається задовго до кінця цього десятиліття.

"Це не те, що боротьба зі зміною клімату буде програна через шість років, але я думаю, що, ймовірно, якщо ми вже на низхідній траєкторії, буде надто пізно боротися за межу в 1,5 градуса", — сказав Робін Лемболл, кліматолог Імперського коледжу Лондона.

Незважаючи на те, що "вуглецевий бюджет", схоже, закінчиться на початку 2029 року, це не означає, що у світі миттєво стане на 1,5 градуса тепліше, ніж у доіндустріальний період. Фактична зміна температури може відбутися трохи раніше або за десятиліття чи два пізніше, але це станеться, коли бюджет вичерпається.

"Ми не хочемо, щоб це сприймали як шість років для порятунку планети, — сказав співавтор дослідження Крістофер Сміт, кліматолог з університету Лідса. - Якщо ми зможемо обмежити потепління до 1,6 градуса, або 1,65 градуса, або 1,7 градуса, це набагато краще, ніж 2 градуси. Нам ще потрібно боротися за кожну десяту градуса".

Раніше вчені повідомили, що 2023 рік загалом може стати найспекотнішим за всю історію людства, якщо тенденція рекордних температур триватиме й надалі. Відомо, що середня температура приземного повітря у вересні 2023 року становила 16,38 градуса за Цельсієм, що на 0,93 градуса вище за середню за місяць у період від 1991 до 2020 року та на 0,5 градуса вище за попередній рекорд 2020 року.

Особливо вчених бентежить те, що температурні рекорди зазвичай стаються з набагато меншим відривом, ближче до однієї десятої градуса. Учені також зазначають, що цей показник став "найбільш аномально теплим місяцем" від 1940 року. Дослідники також припускають, що 2023 рік загалом може стати найспекотнішим за всю історію людства, якщо тенденція рекордних температур триватиме й надалі.

Однак це лише початок, вчені вважають, що тенденція до потепління триватиме й наступного, 2024 року.

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