Людям пощастить лише раз побачити це диво – наступного разу до Землі комета підлетить у 2317 році

Комету С/2023 Р1 можна буде побачити неозброєним оком у вівторок, 12 вересня, коли вона буде максимально близько до Землі.

Астрономи говорять, що людству пощастить побачити рідкісну комету на власні очі. Вчені виявили комету «Нішимура» лише в серпні цього року. І вже 12 вересня цей космічний об’єкт максимально наблизиться до Землі. Станеться це у вівторок перед світанком. Як повідомляють астрономи, комета рухається зі швидкістю 386 242 км/год, тому її можна буде побачити із Землі неозброєним оком. До нашої планети небесне тіло наблизиться на відстань 125 млн км, а до Сонця комета наблизиться 17 вересня на відстань 33,6 млн км.

Вчені зазначають, що комету «Нішимура» зараз можна побачити через годину після заходу сонця і за годину до його сходу. Лише потрібно дивитися зі сходу на північний схід, де знаходяться Місяць та Венера. Комета, зазначають дослідники, може здійснити оберт навколо Сонячної системи за 500 років, а навколо Землі – за рік.

Що відомо про комету «Нішимура»?

12 серпня 2023 року японський астроном Хідео Нішимура відкрив нову комету, що отримала назву С/2023 Р1 (Нішимура). Деякі вчені припускають, що вона може бути міжзоряною кометою.

Астрономи все ще визначають розмір небесного тіла, припускаючи, що діаметр комети може доходити до трьох кілометрів. Зазначається, що комета С/2023 Р1 може бути причиною метеоритного дощу, який іде у грудні кожного року.

Ця комета в минулому вже залітала до Сонячної системи, вона робить повний оберт навколо Сонця за 294 роки. Тому наступного разу люди зможуть її побачити лише у 2317 році.

Вчені з NASA висувають припущення, що комета «Нішимура» під час наближення до Сонця може взагалі розсипатися на дрібні частини.

Дослідники не виявили небезпеки зіткнення цього небесного тіла із Землею, ретельно розрахувавши його орбіту та швидкість руху.

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