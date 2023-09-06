Людям пощастить лише раз побачити це диво – наступного разу до Землі комета підлетить у 2317 році

Комету С/2023 Р1 можна буде побачити неозброєним оком у вівторок, 12 вересня, коли вона буде максимально близько до Землі.
Астрономи говорять, що людству пощастить побачити рідкісну комету на власні очі. Вчені виявили комету «Нішимура» лише в серпні цього року. І вже 12 вересня цей космічний об’єкт максимально наблизиться до Землі. Станеться це у вівторок перед світанком. Як повідомляють астрономи, комета рухається зі швидкістю 386 242 км/год, тому її можна буде побачити із Землі неозброєним оком. До нашої планети небесне тіло наблизиться на відстань 125 млн км, а до Сонця комета наблизиться 17 вересня на відстань 33,6 млн км.
Вчені зазначають, що комету «Нішимура» зараз можна побачити через годину після заходу сонця і за годину до його сходу. Лише потрібно дивитися зі сходу на північний схід, де знаходяться Місяць та Венера. Комета, зазначають дослідники, може здійснити оберт навколо Сонячної системи за 500 років, а навколо Землі – за рік.
Що відомо про комету «Нішимура»?
- 12 серпня 2023 року японський астроном Хідео Нішимура відкрив нову комету, що отримала назву С/2023 Р1 (Нішимура). Деякі вчені припускають, що вона може бути міжзоряною кометою.
- Астрономи все ще визначають розмір небесного тіла, припускаючи, що діаметр комети може доходити до трьох кілометрів. Зазначається, що комета С/2023 Р1 може бути причиною метеоритного дощу, який іде у грудні кожного року.
- Ця комета в минулому вже залітала до Сонячної системи, вона робить повний оберт навколо Сонця за 294 роки. Тому наступного разу люди зможуть її побачити лише у 2317 році.
- Вчені з NASA висувають припущення, що комета «Нішимура» під час наближення до Сонця може взагалі розсипатися на дрібні частини.
- Дослідники не виявили небезпеки зіткнення цього небесного тіла із Землею, ретельно розрахувавши його орбіту та швидкість руху.
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