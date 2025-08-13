MacBook для всіх: Apple запускає доступну модель з чіпом iPhone

MacBook

Реклама

Apple готує справжню революцію у світі ноутбуків: за даними інсайдерів, компанія розробляє бюджетний MacBook, який вперше отримає процесор, створений для iPhone. Очікується, що новинка не лише вразить своєю ціною, але й продемонструє інноваційний підхід до апаратного забезпечення.

Про це пише T4.

За інформацією DigiTimes, доступний MacBook буде оснащений чіпом A18 Pro, який зазвичай ставлять у топові моделі iPhone. Його ціна, за попередніми даними, складе 600–700 доларів, що значно дешевше за стартову ціну MacBook Air у США (від 1000 доларів). Це робить новий ноутбук найпривабливішим варіантом для тих, хто хоче приєднатися до екосистеми Apple без великих витрат.

Реклама

Масове виробництво, за прогнозами, розпочнеться наприкінці 2025 року або на початку 2026-го, а збірка компонентів стартує вже до кінця третього кварталу 2025 року. Модель отримає 12,9-дюймовий дисплей, трохи менший за MacBook Air (13,6 дюйма). Корпус буде ультратонким і легким, а користувачам запропонують чотири кольори: сріблястий, синій, рожевий та жовтий.

Одним із компромісів стане відсутність підтримки Thunderbolt, замість нього ноутбук матиме звичайні порти USB-C. Для цільової аудиторії, яка шукає недорогий Mac для базових завдань, це не критично.

Аналітики прогнозують, що продажі новинки можуть сягнути 5–7 мільйонів одиниць на рік, що дозволить Apple збільшити загальні поставки MacBook на 30–40%. Ноутбук може стати логічним продовженням популярного MacBook Air на чипі M1, який досі користується попитом як бюджетний варіант.

Нагадаємо, власникам iPhone залишилося 30 днів, аби продати свій телефон, адже новий iPhone 17, який буде представлений 9 вересня, обвалить ціни на попередні моделі.