Магнітна буря накрила Землю на два дні: чого очікувати

Сьогодні, 18 листопада, розпочалася потужна магнітна буря, яка триватиме до 19 листопада.

Про це свідчать дані Центру передбачення космічної погоди Національної агенції океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність і невпевненість у майбутньому, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень.

Також у метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни і пити більше води.

За даними метеорологів, в листопаді відбулося чимало магнітних бур на Сонці, вплив яких був відчутний на Землі.

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти та коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:

початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)

головна (відбуваються зміни в магнітосфері)

кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)

Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу і взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.

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