Магнітна буря накриє Землю на декілька днів: чого очікувати (дати)

Землю знову накриють магнітні бурі, які затягнуться на кілька днів.

Про це пише Meteoagent.

За даними сайту, слабка магнітна буря накрила Землю 29 листопада, К-індекс досяг відмітки 5. Буря затягнеться до 1 грудня. Водночас, на початок першого місяця зими геомагнітні збурення посиляться, К-індекс досягне 6.

Магнітні бурі - дати / Фото: Meteoagent

К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Цими днями метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність і невпевненість у майбутньому, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Також у метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни і пити більше води.

За даними метеорологів, в листопаді відбулося чимало магнітних бур на Сонці, вплив яких був відчутний на Землі.

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти та коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

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