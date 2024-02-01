Магнітні бурі у лютому 2024 року: які дні будуть небезпечними

Пік сонячної активності припаде на першу та останню декаду лютого.
У лютому очікується кілька спалахів, які можуть нашкодити здоров’ю. Декілька потужних магнітних бур вдарять по нашій планеті.
Про це повідомляє Meteoagent.
Календар небезпечних днів:
- 4 лютого — сильна магнітна буря
- 5 лютого — сильна магнітна буря
- 16 лютого — сильна магнітна буря
- 23 лютого — сильна магнітна буря
- 24 лютого — сильна магнітна буря
Як пережити магнітні бурі - прості поради:
- Збільште фізичну активність – більше рухайтеся
- Обмежте вживання смаженої, жирної, гострої їжі, фастфуду та солодощів. Їжте більше овочів, фруктів, зелені, риби
- Пийте більше води – не менше 1,5 літра на добу
- Регулярно провітрюйте кімнату
- Перебувайте більше на свіжому повітрі
- Постарайтеся менше нервувати і не беріть участь в конфліктах
- Спіть не менше 7 годин на добу, а також лягайте спати в один і той же час
Довідка:
Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.
У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:
- початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)
- головна (відбуваються зміни в магнітосфері)
- кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)
Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу і взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.
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