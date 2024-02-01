Магнітні бурі у лютому 2024 року: які дні будуть небезпечними

У лютому очікується кілька спалахів, які можуть нашкодити здоров’ю. Декілька потужних магнітних бур вдарять по нашій планеті.

Про це повідомляє Meteoagent.

Календар небезпечних днів:

4 лютого — сильна магнітна буря

5 лютого — сильна магнітна буря

16 лютого — сильна магнітна буря

23 лютого — сильна магнітна буря

24 лютого — сильна магнітна буря

Як пережити магнітні бурі - прості поради:

Збільште фізичну активність – більше рухайтеся

Обмежте вживання смаженої, жирної, гострої їжі, фастфуду та солодощів. Їжте більше овочів, фруктів, зелені, риби

Пийте більше води – не менше 1,5 літра на добу

Регулярно провітрюйте кімнату

Перебувайте більше на свіжому повітрі

Постарайтеся менше нервувати і не беріть участь в конфліктах

Спіть не менше 7 годин на добу, а також лягайте спати в один і той же час

Довідка:

Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.

У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:

початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)

головна (відбуваються зміни в магнітосфері)

кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)

Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу і взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.

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