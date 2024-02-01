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Магнітні бурі у лютому 2024 року: які дні будуть небезпечними

Магнітні бурі у лютому 2024 року: які дні будуть небезпечними

У лютому Землю накриють магнітні бурі / Фото: pixabay.com

Пік сонячної активності припаде на першу та останню декаду лютого.

У лютому очікується кілька спалахів, які можуть нашкодити здоров’ю. Декілька потужних магнітних бур вдарять по нашій планеті.

Про це повідомляє Meteoagent.

Календар небезпечних днів:

  • 4 лютого — сильна магнітна буря
  • 5 лютого — сильна магнітна буря
  • 16 лютого — сильна магнітна буря
  • 23 лютого — сильна магнітна буря
  • 24 лютого — сильна магнітна буря

Як пережити магнітні бурі - прості поради:

  • Збільште фізичну активність – більше рухайтеся
  • Обмежте вживання смаженої, жирної, гострої їжі, фастфуду та солодощів. Їжте більше овочів, фруктів, зелені, риби
  • Пийте більше води – не менше 1,5 літра на добу
  • Регулярно провітрюйте кімнату
  • Перебувайте більше на свіжому повітрі
  • Постарайтеся менше нервувати і не беріть участь в конфліктах
  • Спіть не менше 7 годин на добу, а також лягайте спати в один і той же час

Довідка:

Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.

У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:

  • початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)
  • головна (відбуваються зміни в магнітосфері)
  • кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)

Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу і взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.

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