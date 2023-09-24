Магнітні бурі у жовтні 2023: які дні будуть небезпечними

У першій половині місяця сонячна активність буде низькою.

Відповідний прогноз опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Магнітні бурі: календар на жовтень 2023

1 жовтня — очікується перша магнітна буря середньої сили.

2 жовтня — буде слабка сонячна активність.

5 жовтня — найсильніша магнітна буря. Її пік буде вранці, але вплив на організм протримається аж до глибокої ночі. Можливі різкі перепади настрою, головний біль і запалення хронічних захворювань.

Від 13 до 15 жовтня та 23−26 числа очікуються ще дві магнітні бурі слабкої сили.

29−30 жовтня буде досить серйозна сонячна активність- магнітна буря середньої сили.

Довідка:

Корональні викиди маси, що призводять до появи геомагнітних бур на Землі, виникають в особливих регіонах на Сонці, які називаються сонячними плямами. Коли лінії магнітного поля на поверхні Сонця стають надто заплутаними і раптово розриваються, відбувається спалах, але він не завжди супроводжується, як у цьому випадку, викидами плазми. Якщо сонячна пляма спрямована у бік нашої планети, то потік плазми, що летить крізь космос із величезною швидкістю, врізається у наше магнітне поле.

Останніми місяцями на Сонці відбувається дуже багато спалахів із корональними викидами маси, і це відбувається не просто так. Річ у тім, що на Сонце існує 11-річний цикл його активності з періодами затишшя і максимального підйому. Останній називається сонячним максимумом і наша зірка поступово до нього наближається.

Згідно з прогнозами вчених, пік сонячної активності настане в липні 2025 року, а до цього на нашій зірці все частіше відбуватимуться виверження, які викликатимуть геомагнітні бурі різної потужності.

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