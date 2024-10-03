Магнітні бурі у жовтні: вчені назвали небезпечні дні

Сонце наближається до піку своєї активності, тому на ньому дедалі частіше з'являються плями і воно викидає спалахи, що супроводжуються корональними викидами маси.

Учені дали прогноз магнітних бур на жовтень.

Так, за даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, сонячна активність у цей час очікується слабкою або середньою.

За прогнозом вчених, обурення геомагнітного поля буде 5-6 та 10 жовтня. Магнітні бурі очікуються на Землі 11-12 та 20 жовтня. За прогнозами, вони будуть слабкими.

Нагадаємо, три місяці тому Землю накрила найпотужніша геомагнітна буря за останні 20 років. Учені з'ясували, що вона змінила атмосферу в такий спосіб, який ще ніколи не спостерігали. Внаслідок в атмосфері Землі виникла величезна спіральна структура, а також було повністю знищено іоносферу на середніх широтах.

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