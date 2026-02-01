Магнітна буря 1 лютого: як уникнути поганого самопочуття

Магнітна буря буде слабкою / © pixabay.com

Сьогодні, 1 лютого 2026 року, не очікується сильних коливань магнітного поля Землі.

Експерти прогнозують низьку геомагнітну активність з індексом Kp близько 2, що відповідає спокійній або мінімально збуреній магнітосфері.

Такий рівень не класифікується як повноцінна магнітна буря, а скоріше як фонова активність, яка є типовою під час поганої або помірної сонячної активності. Це означає, що не очікується значних викидів корональних мас або сильних сонячних спалахів, які могли б спричинити суттєві геомагнітні збурення на Землі.

Сонячні спалахи або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця, в тому числі викиди сонячної маси та поверхневі спалахи, які вивільняють енергію в усіх напрямках. Вони виникають, коли потужні вибухи енергії вивільняють заряджені частинки — переважно протони та електрони.

Основні поради метеозалежним людям: