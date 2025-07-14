Магнітна буря 14 липня 2025 року: чим небезпечний цей день

Землю накриє потужна магнітна буря, яка може вплинути на людей

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Період стабільної геомагнітної ситуації закінчився, на Землю впливає потужна магнітна буря, яка триватиме кілька днів.

14 липня, понеділок - підвищення активності до рівня G1 (Кр-5). Можливі головні болі, сонливість та інші симптоми.

15 липня, вівторок — рівень G1 з ймовірним підвищенням геомагнітної активності.

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Водночас науковці з British Geological Survey Geomagnetism не виключають, що періоди сильної бурі рівня STORM G1 можуть затягнутися й на початок наступного тижня.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур й не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю