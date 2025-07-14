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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
2691
Час на прочитання
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Магнітна буря 14 липня 2025 року: чим небезпечний цей день

Магнітні бурі впливають на самопочуття метеочутливих осіб, гіпертоніків, людей з хронічними захворюваннями.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Землю накриє потужна магнітна буря, яка може вплинути на людей

Землю накриє потужна магнітна буря, яка може вплинути на людей

Період стабільної геомагнітної ситуації закінчився, на Землю впливає потужна магнітна буря, яка триватиме кілька днів.

14 липня, понеділок - підвищення активності до рівня G1 (Кр-5). Можливі головні болі, сонливість та інші симптоми.

15 липня, вівторок — рівень G1 з ймовірним підвищенням геомагнітної активності.

Водночас науковці з British Geological Survey Geomagnetism не виключають, що періоди сильної бурі рівня STORM G1 можуть затягнутися й на початок наступного тижня.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур й не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

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Дата публікації
Кількість переглядів
2691
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