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Магнітна буря 14 липня 2025 року: чим небезпечний цей день
Магнітні бурі впливають на самопочуття метеочутливих осіб, гіпертоніків, людей з хронічними захворюваннями.
Період стабільної геомагнітної ситуації закінчився, на Землю впливає потужна магнітна буря, яка триватиме кілька днів.
14 липня, понеділок - підвищення активності до рівня G1 (Кр-5). Можливі головні болі, сонливість та інші симптоми.
15 липня, вівторок — рівень G1 з ймовірним підвищенням геомагнітної активності.
Водночас науковці з British Geological Survey Geomagnetism не виключають, що періоди сильної бурі рівня STORM G1 можуть затягнутися й на початок наступного тижня.
Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур й не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю