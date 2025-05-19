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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
6571
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Магнітна буря 19 травня: з якою силою штормитиме

Магнітні бурі не дають спокою українцям — сьогодні варто приділити увагу самопочуттю.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україну накриє магнітна буря

Україну накриє магнітна буря

Сьогодні, 19 травня, Україна та світ опиняться під впливом підвищеної геомагнітної активності із K-індексом 4.67, що відповідає рівню G1 за шкалою NOAA. Йдеться про магнітну бурю червоного рівня.

Про це повідомляє meteoagent.com.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В один спалах класу С.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Нагадаємо, що вчені оновлюють дані щодо реакції магнітного поля Землі на спалахи на Сонці кожні три години, тому прогноз може змінюватися протягом дня. Чим вищий K-index (від 0 до 9), тим сильніша магнітна буря.

Довідка:

Магнітна буря — це порушення магнітного поля Землі внаслідок активності на Сонці. Вона може спричиняти проблеми зі здоров’ям у метеочутливих людей, а також впливати на електроніку, навігаційні системи, супутники.

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності уникати перевантажень, більше відпочивати та пити достатньо води.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6571
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