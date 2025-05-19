Магнітна буря 19 травня: з якою силою штормитиме

Україну накриє магнітна буря

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Сьогодні, 19 травня, Україна та світ опиняться під впливом підвищеної геомагнітної активності із K-індексом 4.67, що відповідає рівню G1 за шкалою NOAA. Йдеться про магнітну бурю червоного рівня.

Про це повідомляє meteoagent.com .

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В один спалах класу С.

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Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Нагадаємо, що вчені оновлюють дані щодо реакції магнітного поля Землі на спалахи на Сонці кожні три години, тому прогноз може змінюватися протягом дня. Чим вищий K-index (від 0 до 9), тим сильніша магнітна буря.

Довідка:

Магнітна буря — це порушення магнітного поля Землі внаслідок активності на Сонці. Вона може спричиняти проблеми зі здоров’ям у метеочутливих людей, а також впливати на електроніку, навігаційні системи, супутники.

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

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Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності уникати перевантажень, більше відпочивати та пити достатньо води.