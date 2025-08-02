Магнітна буря 2 серпня 2025 року: що сьогодні можна і не можна робити

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі

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Учені спрогнозували посилення високошвидкісного потоку корональної діри, яке спровокувало сильну магнітну бурю рівня STORM G1 від перших днів серпня 2025 року.

За прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism очікується, що магнітна буря, яка відбулася через не дуже сильний викид корональної маси, не затягнеться та триватиме до 3 серпня.

У суботу, 2 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

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Найбільш ймовірні дати підвищеної активності:

4-5 серпня — може спостерігатися досягнення К-індексу 5 і короткочасних геомагнітних впливів

7-14 серпня, 16-17 серпня — повторні хвилі активності черезвисокошвидкісні сектори сонячного вітру (CH HSS)

25 серпня — короткочасне, але відчутне підвищення К-індексу до 5-7 Як зменшити вплив магнітних бур:

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю