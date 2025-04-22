- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 22 квітня: коли очікується пік шторму та як вберегти здоров’я
Вже найближчим часом індекс сонячної активності сягне критичних позначок. Чутливим до змін погоди радять бути особливо обережними 22 квітня.
Сьогодні, 22 квітня очікується потужний удар магнітної бурі. За прогнозами, рівень активності зросте до К-індексу 6 — це вже буря червоного рівня.
Про це повідомляє Meteoagent.
Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв’язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.
У квітні 2025 року очікується кілька магнітних бур різної сили:
Слабка магнітна буря відбудеться 23,26, 27, 28, 29, 30
Магнітна буря середньої сили накриє Землю 21 і 25
Найсильніша магнітна буря очікується 22, 24 квітня
Довідка:
Геомагнітна активність пов’язана з потужністю сонячних спалахів. Йдеться про заряджені частинки, що рухаються в напрямку Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони спричиняють тимчасові збурення магнітного поля. Саме це і є магнітні бурі. Це явище здатне викликати різні стани в метеозалежних людей. Магнітні бурі здатні впливати на загострення хронічних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворюваннь, гіпертонії та вегето-судинної дистонії.