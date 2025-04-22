Магнітна буря 22 квітня: коли очікується пік шторму та як вберегти здоров’я

Українців очікує сильна магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 22 квітня очікується потужний удар магнітної бурі. За прогнозами, рівень активності зросте до К-індексу 6 — це вже буря червоного рівня.

Про це повідомляє Meteoagent.

Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв’язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

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У квітні 2025 року очікується кілька магнітних бур різної сили:

Слабка магнітна буря відбудеться 23,26, 27, 28, 29, 30

Магнітна буря середньої сили накриє Землю 21 і 25

Найсильніша магнітна буря очікується 22, 24 квітня

Довідка:

Геомагнітна активність пов’язана з потужністю сонячних спалахів. Йдеться про заряджені частинки, що рухаються в напрямку Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони спричиняють тимчасові збурення магнітного поля. Саме це і є магнітні бурі. Це явище здатне викликати різні стани в метеозалежних людей. Магнітні бурі здатні впливати на загострення хронічних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворюваннь, гіпертонії та вегето-судинної дистонії.