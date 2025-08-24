ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 24 серпня: з якою силою штормитиме

Магнітне поле Землі залишатиметься відносно стабільним.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

Сьогодні, 24 серпня, прогнозується слабка магнітна буря. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С, а вони практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoagent.

Очікується сонячна активність, з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що також відповідає слабким магнітним бурям.

У дні геомагнітної активності можуть виникати:

  • головний біль, запаморочення

  • скачки артеріального тиску

  • біль у серці, серцебиття

  • сонливість вдень або безсоння вночі

  • слабкість, втома, зниження концентрації

  • тривожність, роздратування, апатія

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

