Магнітна буря 24 серпня: з якою силою штормитиме

Магнітна буря / © pixabay.com

Сьогодні, 24 серпня, прогнозується слабка магнітна буря. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С, а вони практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoagent.

Очікується сонячна активність, з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що також відповідає слабким магнітним бурям.

У дні геомагнітної активності можуть виникати:

головний біль, запаморочення

скачки артеріального тиску

біль у серці, серцебиття

сонливість вдень або безсоння вночі

слабкість, втома, зниження концентрації

тривожність, роздратування, апатія

Як зменшити вплив магнітних бур