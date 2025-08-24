- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 24 серпня: з якою силою штормитиме
Магнітне поле Землі залишатиметься відносно стабільним.
Сьогодні, 24 серпня, прогнозується слабка магнітна буря. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С, а вони практично не впливають на Землю.
Про це повідомляє Meteoagent.
Очікується сонячна активність, з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що також відповідає слабким магнітним бурям.
У дні геомагнітної активності можуть виникати:
головний біль, запаморочення
скачки артеріального тиску
біль у серці, серцебиття
сонливість вдень або безсоння вночі
слабкість, втома, зниження концентрації
тривожність, роздратування, апатія
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю