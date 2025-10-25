Магнітна буря 25 жовтня: з якою силою штормитиме

Кінець жовтня обіцяє відносну стабільність у магнітосфері Землі / © ТСН.ua

Сьогодні, 25 жовтня, сонячна активність буде досить активною: К-індекс 2,7 (зелений рівень).

Про це повідомляє Метеоагент.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

Учені Центру прогнозування космічної погоди прогнозують спокійну геомагнітну ситуацію від 24 до 26 жовтня. За їхніми розрахунками, у цей період не очікуються навіть геомагнітні збурення з незначним впливом на Землю.

