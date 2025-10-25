- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 467
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 25 жовтня: з якою силою штормитиме
Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде спокійного або нестабільного рівня.
Сьогодні, 25 жовтня, сонячна активність буде досить активною: К-індекс 2,7 (зелений рівень).
Про це повідомляє Метеоагент.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).
Учені Центру прогнозування космічної погоди прогнозують спокійну геомагнітну ситуацію від 24 до 26 жовтня. За їхніми розрахунками, у цей період не очікуються навіть геомагнітні збурення з незначним впливом на Землю.
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю