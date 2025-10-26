- Дата публікації
Магнітна буря 26 жовтня: як вберегти своє здоров’я
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня.
Сьогодні, 26 жовтня, очікується магнітна буря з К-індексом 2.7 (зелений рівень). Такі бурі вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.
Про це повідомляє Meteoprog.
Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися 1 спалах класу B та 5 спалахів класу C, які практично не впливають на Землю.
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю