Наука та IT
921
Магнітна буря 26 жовтня: як вберегти своє здоров’я

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня.

Анастасія Павленко
Сьогодні на Землі суттєвих магнітних бур не очікується

Сьогодні на Землі суттєвих магнітних бур не очікується / © Associated Press

Сьогодні, 26 жовтня, очікується магнітна буря з К-індексом 2.7 (зелений рівень). Такі бурі вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.

Про це повідомляє Meteoprog.

Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися 1 спалах класу B та 5 спалахів класу C, які практично не впливають на Землю.

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

