Наука та IT
1074
1 хв

Магнітна буря 27 жовтня: з якою силою штормитиме

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде спокійного або нестабільного рівня.

Анастасія Павленко
Експерти прогнозують досить спокійний стан магнітосфери Землі

Експерти прогнозують досить спокійний стан магнітосфери Землі / © ТСН.ua

У понеділок, 27 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомив «Метеоагент».

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. Минулої доби на Сонці сталися один спалах класу B і три спалахи класу C (такі спалахи практично не впливають на Землю).

Сонячна активність залишається низькою, з невеликою ймовірністю спалаху M-класу.

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

