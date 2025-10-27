- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 1074
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 27 жовтня: з якою силою штормитиме
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде спокійного або нестабільного рівня.
У понеділок, 27 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомив «Метеоагент».
Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. Минулої доби на Сонці сталися один спалах класу B і три спалахи класу C (такі спалахи практично не впливають на Землю).
Сонячна активність залишається низькою, з невеликою ймовірністю спалаху M-класу.
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю