Магнітна буря 28 грудня: з якою силою штормитиме
Медики попереджають, що метеозалежні люди можуть відчувати сонячну активність, але свій стан можна полегшити.
Магнітна буря 28 грудня 2025 року може досягти середнього рівня інтенсивності. Йдеться про показники в межах G1–G2 за міжнародною шкалою геомагнітних бур.
Про це повідомляє Британська геологічна служба.
Такі бурі зазвичай не є критичними, але можуть спричиняти певний дискомфорт. Найбільша активність прогнозується у другій половині дня за київським часом.
Причиною збурень вважається серія сонячних спалахів, зафіксованих напередодні. Фахівці зазначають, що інтенсивність може змінюватися залежно від швидкості сонячного вітру.
Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають в космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Метеозалежність означає підвищену чутливість організму до погодних коливань. Вона може бути вродженою, або набутою внаслідок хронічних серцево-судинних захворювань, порушень у роботі нервової системи, періодів гормональної перебудови і тривалих стресових станів.
Особливо магнітні бурі впливають на літніх людей, адже через вікові зміни кровоносних судин і серця вони частіше страждають від коливання тиску, головного болю та запаморочення.
Медики радять:
Відстежувати прогнози, щоб заздалегідь коригувати графік і готуватись до можливого поганого самопочуття.
Контролювати артеріальний тиск, щоб вчасно випити прописані лікарем ліки, якщо буде відхилення показників від норми.
Підтримувати водний баланс. Чиста вода або легкі трав’яні чаї допоможуть серцево-судинній системі впоратися з навантаженням. Це особливо важливо для тих, хто відчуває головний біль або слабкість.
Уникати перевтоми та стресу. Слід обмежити конфліктні ситуації, не перевантажувати себе важкою роботою й давати собі відпочивати.
Стежити за харчуванням. Жирні й солоні страви краще обмежити, а овочі, фрукти й легкі білкові продукти навпаки додати у раціон.