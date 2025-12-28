Магнітна буря 28 грудня: з якою силою штормитиме

Метеозалежним людям варто бути уважними до загального самопочуття / © ТСН.ua

Магнітна буря 28 грудня 2025 року може досягти середнього рівня інтенсивності. Йдеться про показники в межах G1–G2 за міжнародною шкалою геомагнітних бур.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

Такі бурі зазвичай не є критичними, але можуть спричиняти певний дискомфорт. Найбільша активність прогнозується у другій половині дня за київським часом.

Причиною збурень вважається серія сонячних спалахів, зафіксованих напередодні. Фахівці зазначають, що інтенсивність може змінюватися залежно від швидкості сонячного вітру.

Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають в космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Метеозалежність означає підвищену чутливість організму до погодних коливань. Вона може бути вродженою, або набутою внаслідок хронічних серцево-судинних захворювань, порушень у роботі нервової системи, періодів гормональної перебудови і тривалих стресових станів.

Особливо магнітні бурі впливають на літніх людей, адже через вікові зміни кровоносних судин і серця вони частіше страждають від коливання тиску, головного болю та запаморочення.

Медики радять: