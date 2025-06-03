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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
812
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Магнітна буря 3 червня 2025 року: чим небезпечний цей день

У вівторок Землю накриє потужна магнітна буря, яка може вплинути на людей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Бурі тривають від кількох годин до кількох днів

Бурі тривають від кількох годин до кількох днів / © pixabay.com

Землю накрила магнітна буря червоного рівня, яка триває уже декілька днів. Потужність геомагнітного шторму у вівторок, 3 червня, становитиме майже шість балів.

Про це повідомив Meteoagent.

Потужність магнітної бурі завтра становитиме 5,7 бала (червоний рівень). Вона вважається сильною, тому метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, апатію, тривогу та дратівливість.

А вже у середу, 4 червня, шторм знизиться до чотирьох балів.

Нагадаємо, на Сонці 31 травня стався спалах рівня М8.2, разом з яким у космос було викинуто потік плазми, відомий як корональний викид маси. Його швидкість сягала понад 1900 км/с, а тому вже 1 червня ця плазма вдарила в магнітне поле Землі, що спричинило появу геомагнітної бурі рівня G4.

Науковці, які спостерігають за активністю Сонця, з’ясували, що цей корональний викид маси складається з кількох частин, а тому наслідки удару по Землі триватимуть до 4 червня.

Метеозалежні люди можуть відчути тривожність, дратівливість, невизначеність в ухваленні рішень, а також загострення хронічних хвороб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
812
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