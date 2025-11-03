Магнітна буря 3 листопада: з якою силою штормитиме

На початку листопада 2025 року Землю очікує серія геомагнітних збурень / © ТСН.ua

Реклама

У понеділок, 3 листопада, на Землі очікується магнітна буря з індексом K3,7 (зелений рівень). Це показник низького рівня геомагнітної активності планети.

Про це повідомляє meteoagent.

Напередодні сонячна активність була на дуже низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Реклама

«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, тиждень від 3 по 9 листопада 2025 року може стати одним із найскладніших за останній час через підвищену геомагнітну активність. За прогнозами фахівців із космічної погоди NOOA, упродовж цього періоду очікується кілька сплесків, спричинених сонячними спалахами та потоками заряджених частинок, які досягнуть Землі.