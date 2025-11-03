- Дата публікації
Категорія
- Наука та IT
Магнітна буря 3 листопада: з якою силою штормитиме
У дні з підвищеною активністю лікарі радять уникати перевтоми, стресів і дотримуватися збалансованого режиму сну та харчування.
У понеділок, 3 листопада, на Землі очікується магнітна буря з індексом K3,7 (зелений рівень). Це показник низького рівня геомагнітної активності планети.
Про це повідомляє meteoagent.
Напередодні сонячна активність була на дуже низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, тиждень від 3 по 9 листопада 2025 року може стати одним із найскладніших за останній час через підвищену геомагнітну активність. За прогнозами фахівців із космічної погоди NOOA, упродовж цього періоду очікується кілька сплесків, спричинених сонячними спалахами та потоками заряджених частинок, які досягнуть Землі.