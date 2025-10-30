Магнітна буря 30 жовтня: як уберегти своє здоров’я

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 30 жовтня, очікується магнітна буря середньої сили з K-індексом близько 4–5, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей та стабільність технічних систем.

Про це повідомдяє Метеоагент.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Реклама

Магнітні бурі можуть викликати:

головний біль, запаморочення, втому

порушення сну, дратівливість

загострення хронічних хвороб

Основні рекомендації: