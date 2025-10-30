ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
246
1 хв

Магнітна буря 30 жовтня: як уберегти своє здоров’я

Земля перебуває під впливом підвищеної сонячної активності.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск / © Associated Press

Сьогодні, 30 жовтня, очікується магнітна буря середньої сили з K-індексом близько 4–5, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей та стабільність технічних систем.

Про це повідомдяє Метеоагент.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітні бурі можуть викликати:

  • головний біль, запаморочення, втому

  • порушення сну, дратівливість

  • загострення хронічних хвороб

Основні рекомендації:

  • Дотримуватися режиму дня і харчування — повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.

  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави

  • Пити трав’яні чаї та багато води

  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі

  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості

  • Уникати стресових ситуацій

  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки

