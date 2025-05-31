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Магнітна буря 31 травня 2025 — з якою силою штормитиме
Геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання.
У суботу, 31 травня, прогнозується магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню.
Про це повідомляє Meteoagent, що відстежує сонячну активність і її вплив на Землю.
Такий рівень активності може негативно позначатися на самопочутті метеозалежних осіб.
Геофізичні служби світу вже повідомили про підвищену сонячну активність, яка спричинить геомагнітне збурення.
Що таке магнітна буря і як вона впливає на Землю
Магнітна буря — це явище, під час якого сонячні спалахи та потоки заряджених частинок впливають на магнітне поле нашої планети. Вона має безліч проявів і наслідків, які залежать від сили бурі, тривалості та чутливості людини до змін.
Як утворюється магнітна буря
Головна причина бурі — корональний викид маси на Сонці. Коли ця хмара заряджених частинок досягає Землі, вона взаємодіє з магнітосферою планети, викликаючи її збурення.
Індекси активності
Для вимірювання сили бурі використовується індекс Kp. Він має такі значення:
1–3 — спокійна магнітосфера
4 — збудження
5 — слабка буря
6–7 — середня/сильна
8–9 — дуже сильна буря