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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 31 травня 2025 — з якою силою штормитиме

Геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Магнітна буря

Магнітна буря

У суботу, 31 травня, прогнозується магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню.

Про це повідомляє Meteoagent, що відстежує сонячну активність і її вплив на Землю.

Такий рівень активності може негативно позначатися на самопочутті метеозалежних осіб.

Геофізичні служби світу вже повідомили про підвищену сонячну активність, яка спричинить геомагнітне збурення.

Що таке магнітна буря і як вона впливає на Землю

Магнітна буря — це явище, під час якого сонячні спалахи та потоки заряджених частинок впливають на магнітне поле нашої планети. Вона має безліч проявів і наслідків, які залежать від сили бурі, тривалості та чутливості людини до змін.

Як утворюється магнітна буря

Головна причина бурі — корональний викид маси на Сонці. Коли ця хмара заряджених частинок досягає Землі, вона взаємодіє з магнітосферою планети, викликаючи її збурення.

Індекси активності

Для вимірювання сили бурі використовується індекс Kp. Він має такі значення:

  • 1–3 — спокійна магнітосфера

  • 4 — збудження

  • 5 — слабка буря

  • 6–7 — середня/сильна

  • 8–9 — дуже сильна буря

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Дата публікації
Кількість переглядів
470
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