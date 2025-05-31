Магнітна буря

Реклама

У суботу, 31 травня, прогнозується магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню.

Про це повідомляє Meteoagent, що відстежує сонячну активність і її вплив на Землю.

Такий рівень активності може негативно позначатися на самопочутті метеозалежних осіб.

Реклама

Геофізичні служби світу вже повідомили про підвищену сонячну активність, яка спричинить геомагнітне збурення.

Що таке магнітна буря і як вона впливає на Землю

Магнітна буря — це явище, під час якого сонячні спалахи та потоки заряджених частинок впливають на магнітне поле нашої планети. Вона має безліч проявів і наслідків, які залежать від сили бурі, тривалості та чутливості людини до змін.

Як утворюється магнітна буря

Головна причина бурі — корональний викид маси на Сонці. Коли ця хмара заряджених частинок досягає Землі, вона взаємодіє з магнітосферою планети, викликаючи її збурення.

Індекси активності

Для вимірювання сили бурі використовується індекс Kp. Він має такі значення:

Реклама

1–3 — спокійна магнітосфера

4 — збудження

5 — слабка буря

6–7 — середня/сильна

8–9 — дуже сильна буря