Наука та IT
38
1 хв

Магнітна буря 31 жовтня: чи стане сьогодні легче

31 жовтня — зниження активності бур і поліпшення самопочуття.

Анастасія Павленко
Анастасія Павленко
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей / © pixabay.com

Сьогодні, 31 жовтня, геомагнітна активність значно зменшиться, і магнітні бурі перестануть бути такими інтенсивними.

Про це повідомляє Метеоагент.

За прогнозами, сонячна активність знизиться до незначних збурень. Більшість людей відчує полегшення, самопочуття покращиться, а головні болі і інші неприємні симптоми зникнуть.

Для тих, хто відчуває вплив магнітних бур на своє самопочуття, експерти рекомендують:

  • Підтримувати нормальний рівень гідратації, пити більше води

  • Уникати стресових ситуацій і фізичних навантажень

  • Займатися релаксацією, медитацією або іншими методами зниження стресу

  • Приділяти більше уваги сну і відпочинку

