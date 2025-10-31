- Дата публікації
Магнітна буря 31 жовтня: чи стане сьогодні легче
31 жовтня — зниження активності бур і поліпшення самопочуття.
Сьогодні, 31 жовтня, геомагнітна активність значно зменшиться, і магнітні бурі перестануть бути такими інтенсивними.
Про це повідомляє Метеоагент.
За прогнозами, сонячна активність знизиться до незначних збурень. Більшість людей відчує полегшення, самопочуття покращиться, а головні болі і інші неприємні симптоми зникнуть.
Для тих, хто відчуває вплив магнітних бур на своє самопочуття, експерти рекомендують:
Підтримувати нормальний рівень гідратації, пити більше води
Уникати стресових ситуацій і фізичних навантажень
Займатися релаксацією, медитацією або іншими методами зниження стресу
Приділяти більше уваги сну і відпочинку