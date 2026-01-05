ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 5 січня: з якою силою штормитиме

Через магнітну бурю можливі головний біль, втома і перепади тиску.

Анастасія Павленко
Сьогодні очікується слабка магнітна буря

Сьогодні очікується слабка магнітна буря / © ТСН.ua

Сьогодні, 5 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За минулу добу на Сонці зафіксували шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

