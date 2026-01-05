Магнітна буря 5 січня: з якою силою штормитиме

Сьогодні очікується слабка магнітна буря / © ТСН.ua

Сьогодні, 5 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За минулу добу на Сонці зафіксували шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур