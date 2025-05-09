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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
220
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Магнітна буря 9 травня: коли очікується пік шторму та як вберегти здоров’я

Уже найближчим часом індекс сонячної активності сягне критичних позначок. Чутливим до змін погоди радять бути особливо обережними 9 травня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 9 травня, Землю накриє сильна магнітна буря червоного рівня. Метеозалежні люди можуть відчути дискомфорт та погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Meteoagent.

Магнітна буря досягне рівня К-індексу 5, що вважається червоним рівнем небезпеки.

Очікується, що магнітна буря триватиме до 10 травня включно. У першій половині суботи вона ще буде відчутна, але поступово геомагнітна ситуація стабілізується.

Щоб зменшити вплив геомагнітних хвиль на організм, лікарі радять дотримуватись кількох простих правил:

Нормалізуйте режим дня:

  • лягайте спати до 23:00

  • спіть не менше 7–9 годин

  • відмовтесь від перегляду екранів перед сном

Слідкуйте за раціоном:

  • їжте легку їжу

  • пийте більше води

  • обмежте каву, алкоголь, енергетики, солене й жирне

Зменшіть навантаження:

  • не перенапружуйтеся фізично

  • уникайте конфліктів і емоційних потрясінь

  • дозовано займайтеся спортом або робіть прогулянки на свіжому повітрі

Довідка:

Геомагнітна активність пов’язана з потужністю сонячних спалахів. Йдеться про заряджені частинки, що рухаються в напрямку Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони спричиняють тимчасові збурення магнітного поля. Саме це і є магнітні бурі. Це явище здатне викликати різні стани в метеозалежних людей. Магнітні бурі здатні впливати на загострення хронічних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворюваннь, гіпертонії та вегето-судинної дистонії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
220
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