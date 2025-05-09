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Магнітна буря 9 травня: коли очікується пік шторму та як вберегти здоров’я
Уже найближчим часом індекс сонячної активності сягне критичних позначок. Чутливим до змін погоди радять бути особливо обережними 9 травня.
Сьогодні, 9 травня, Землю накриє сильна магнітна буря червоного рівня. Метеозалежні люди можуть відчути дискомфорт та погіршення самопочуття.
Про це повідомляє Meteoagent.
Магнітна буря досягне рівня К-індексу 5, що вважається червоним рівнем небезпеки.
Очікується, що магнітна буря триватиме до 10 травня включно. У першій половині суботи вона ще буде відчутна, але поступово геомагнітна ситуація стабілізується.
Щоб зменшити вплив геомагнітних хвиль на організм, лікарі радять дотримуватись кількох простих правил:
Нормалізуйте режим дня:
лягайте спати до 23:00
спіть не менше 7–9 годин
відмовтесь від перегляду екранів перед сном
Слідкуйте за раціоном:
їжте легку їжу
пийте більше води
обмежте каву, алкоголь, енергетики, солене й жирне
Зменшіть навантаження:
не перенапружуйтеся фізично
уникайте конфліктів і емоційних потрясінь
дозовано займайтеся спортом або робіть прогулянки на свіжому повітрі
Довідка:
Геомагнітна активність пов’язана з потужністю сонячних спалахів. Йдеться про заряджені частинки, що рухаються в напрямку Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони спричиняють тимчасові збурення магнітного поля. Саме це і є магнітні бурі. Це явище здатне викликати різні стани в метеозалежних людей. Магнітні бурі здатні впливати на загострення хронічних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворюваннь, гіпертонії та вегето-судинної дистонії.