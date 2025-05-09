Магнітна буря 9 травня: коли очікується пік шторму та як вберегти здоров’я

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 9 травня, Землю накриє сильна магнітна буря червоного рівня. Метеозалежні люди можуть відчути дискомфорт та погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Meteoagent.

Магнітна буря досягне рівня К-індексу 5, що вважається червоним рівнем небезпеки.

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Очікується, що магнітна буря триватиме до 10 травня включно. У першій половині суботи вона ще буде відчутна, але поступово геомагнітна ситуація стабілізується.

Щоб зменшити вплив геомагнітних хвиль на організм, лікарі радять дотримуватись кількох простих правил:

Нормалізуйте режим дня:

лягайте спати до 23:00

спіть не менше 7–9 годин

відмовтесь від перегляду екранів перед сном

Слідкуйте за раціоном:

їжте легку їжу

пийте більше води

обмежте каву, алкоголь, енергетики, солене й жирне

Зменшіть навантаження:

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не перенапружуйтеся фізично

уникайте конфліктів і емоційних потрясінь

дозовано займайтеся спортом або робіть прогулянки на свіжому повітрі

Довідка:

Геомагнітна активність пов’язана з потужністю сонячних спалахів. Йдеться про заряджені частинки, що рухаються в напрямку Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони спричиняють тимчасові збурення магнітного поля. Саме це і є магнітні бурі. Це явище здатне викликати різні стани в метеозалежних людей. Магнітні бурі здатні впливати на загострення хронічних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворюваннь, гіпертонії та вегето-судинної дистонії.