Наука та IT
27
1 хв

Магнітна буря з потужною силою: метеозалежних людей попередили про небезпеку

Медики попереджають, що метеозалежні люди можуть відчувати сонячну активність, але свій стан можна полегшити.

Анастасія Павленко
Україну накрила магнітна буря

Україну накрила магнітна буря / © ТСН.ua

У неділю, 2 листопада, на Землі прогнозують 5-бальну магнітну бурю, яка може вплинути на самопочуття людей.

Про це повідомляє meteoagent.

Через вплив корональних дір швидкість сонячного вітру дещо підвищена.

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

Раніше ми писали про те, які дні у листопаді будуть небезпечними через магнітні бурі.

