Магнітна буря з потужною силою: метеозалежних людей попередили про небезпеку
Медики попереджають, що метеозалежні люди можуть відчувати сонячну активність, але свій стан можна полегшити.
У неділю, 2 листопада, на Землі прогнозують 5-бальну магнітну бурю, яка може вплинути на самопочуття людей.
Про це повідомляє meteoagent.
Через вплив корональних дір швидкість сонячного вітру дещо підвищена.
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю
