ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря з потужною силою: метеозалежних людей попередили про небезпеку

Через магнітну бурю можливі головний біль, втома і перепади тиску.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Землю накриє магнітна буря

Землю накриє магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 1 січня, Україну накриє сильна магнітна буря червоного рівня.

Про це повідомляє meteoagent.

1 січня очікується пік сонячної активності. К-індекс досягне позначки 5, що відповідає сильним магнітним бурям.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

Дата публікації
Кількість переглядів
235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie