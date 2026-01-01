- Дата публікації
Магнітна буря з потужною силою: метеозалежних людей попередили про небезпеку
Через магнітну бурю можливі головний біль, втома і перепади тиску.
Сьогодні, 1 січня, Україну накриє сильна магнітна буря червоного рівня.
Про це повідомляє meteoagent.
1 січня очікується пік сонячної активності. К-індекс досягне позначки 5, що відповідає сильним магнітним бурям.
Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю